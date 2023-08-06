Тюкавин набрал 10 очков в Fantasy РПЛ за дубль «Зениту». Он в топ-5 форвардов лиги по популярности

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва fantasy Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин помог «Динамо» обыграть «Зенит» в матче 3-го тура Мир РПЛ.

21-летний форвард сделал дубль к 33-й минуте первого тайма и был заменен на 75-й минуте – на Вячеслава Грулева, который в добавленное время принес «Динамо» победу.

Таким образом, Тюкавин набрал 10 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Sports.ru: у него два бонуса по 4 очка за голы, а также +2 за 60+ минут на поле.

Нападающий «Динамо» – 5-й по популярности нападающий лиги среди фэнтези-менеджеров. Его выбрали 19,67% игроков. Выше показатель только у Матео Кассьерры, Артема Дзюбы, Федора Чалова и Джона Кордобы.

2 комментария

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Приятно удивляет жаль сборная не играет он бы интересно смотрелся даже вместо Феди тот конечно как стена все отлетает )
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Костя красавец!!! Так держать!!!
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