Жезус не сыграет с «Ман Сити» за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы

Габриэл Жезус пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы колена.

Главный тренер « » сообщил, что форвард выбыл на несколько недель после «небольшой процедуры». Это означает, что он не выйдет на поле в игре против « » за (6 августа).

Первый матч «канониров» в чемпионате назначен на 12 августа – против «Ноттингем Форест». 19 августа они встретятся с «Кристал Пэлас».

В АПЛ-2022/23 бразилец провел 26 игр и забил 11 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.