Жезус не сыграет с «Ман Сити» за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал травмы Суперкубок Англии Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Габриэл Жезус пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы колена.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что форвард выбыл на несколько недель после «небольшой процедуры». Это означает, что он не выйдет на поле в игре против «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии (6 августа).

Первый матч «канониров» в чемпионате назначен на 12 августа – против «Ноттингем Форест». 19 августа они встретятся с «Кристал Пэлас».

В АПЛ-2022/23 бразилец провел 26 игр и забил 11 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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надо было шутить - "Бро, наше такси подъехало"
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Ответ red hikkikomori
В смысле проиграл? Сегодня только Кубок Эмирейтс взяли 🤣Не кубок Гампера конечно, но тоже неплохо)
Смешно наблюдать как фанат МЮ 6 лет обитавший без трофеев и наконец выигравший Карабао Кап шутит про кубок Эмирейтс и кубок Гампера😂
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Сезон еще не начался, а Арсенал уже проиграл. Типичные лондонские чокеры.
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Жезус: «О, а вот это мое такси»
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Теперь такси для жезуса
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Надеюсь, Артета попробует Троссара на позиции 9-ки, пока бразильское стекло опять лечится
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ну вот и для Балогуна шанс, покажи свой уровень!
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Ответ 6mzr5krk8p
А балогун?
на продажу пойдет, может даже до Суперкубка
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Ответ Артём Околович
ждём Нкетиа. если жезус продолжит быть хрусталем, то Эдди будет играть больше бразильца
А балогун?
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Ответ Ansu Fati
Кто как не фанат команды с капитаном Магуайром и вероломным 7:0 от исторических соперников расскажет нам про смех))
Ну как кто? любители отлетать от МЮ 2:8 и от Баварии 2:8- клубы побратимы Арсенал и Барса)
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Стал настолько хрустальным, что постепенно становится балластои
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товарисч превращается в стекло
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Гагарин долетался, Жезус ну вы поняли
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Ой ладно. шо вы тут разводите. главное фланги в порядке. главное чтоб Сака тоже там в какой то процедуре не участвовал травмматичной.
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ждём Нкетиа. если жезус продолжит быть хрусталем, то Эдди будет играть больше бразильца
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что-то травмы мешают стабильно играть ему
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Ответ red hikkikomori
Ну как кто? любители отлетать от МЮ 2:8 и от Баварии 2:8- клубы побратимы Арсенал и Барса)
Какие там задачи у МЮ на сезон?
7 раз не продырявиться в ПортУ?😂
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Доприкалывался
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хроник.
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