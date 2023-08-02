Жезус не сыграет с «Ман Сити» за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы
Габриэл Жезус пропустит начало сезона АПЛ из-за травмы колена.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил, что форвард выбыл на несколько недель после «небольшой процедуры». Это означает, что он не выйдет на поле в игре против «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии (6 августа).
Первый матч «канониров» в чемпионате назначен на 12 августа – против «Ноттингем Форест». 19 августа они встретятся с «Кристал Пэлас».
В АПЛ-2022/23 бразилец провел 26 игр и забил 11 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
7 раз не продырявиться в ПортУ?😂