Баринов об 1:4 от ЦСКА: «Локомотиву» неприятно, но иногда надо получать по шапке»

Дмитрий Баринов оценил поражение «Локомотива» от ЦСКА (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ.

— Не наш день. Не забили, поэтому получили. Не сказал бы про проблемы в обороне. Наверное, иногда надо получать по шапке.

— Не слишком ли больно?

— Больно, неприятно, но скоро следующий матч.

— Можно ли сказать, что этот матч был худшим для «Локомотива» при Галактионове?

— Нет. Защитникам молодым сказал, чтобы не расстраивались, – сказал капитан « ».

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