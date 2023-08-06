«Барселона» может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии. Бизнес-группы ведут консультации

«Барселона» может заключить соглашение с инвесторами с Ближнего Востока.

По данным Mundo Deportivo, в Саудовской Аравии есть несколько групп, следящих за экономической ситуацией каталонцев и допускающих свое финансовое участие в ее деятельности.

Пока никаких официальных контактов с руководством «блауграны» на этот счет не было. Потенциальные инвесторы лишь консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из .

В июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% «Барселоны» частному фонду, и президент посещал Саудовскую Аравию и Катар.

«Барсе» предложили создать команду в Катаре по франшизе. Обсуждалась возможность создания Суперлиги в Саудовской Аравии

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