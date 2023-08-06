«Барселона» может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии. Бизнес-группы ведут консультации
«Барселона» может заключить соглашение с инвесторами с Ближнего Востока.
По данным Mundo Deportivo, в Саудовской Аравии есть несколько групп, следящих за экономической ситуацией каталонцев и допускающих свое финансовое участие в ее деятельности.
Пока никаких официальных контактов с руководством «блауграны» на этот счет не было. Потенциальные инвесторы лишь консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из Испании.
В июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% «Барселоны» частному фонду, и президент Жоан Лапорта посещал Саудовскую Аравию и Катар.
«Барсе» предложили создать команду в Катаре по франшизе. Обсуждалась возможность создания Суперлиги в Саудовской Аравии
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
10 комментариев