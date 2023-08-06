«Барселона» может привлечь инвестиции из Саудовской Аравии. Бизнес-группы ведут консультации

Теги Барселона Ла Лига бизнес Жоан Лапорта высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

«Барселона» может заключить соглашение с инвесторами с Ближнего Востока.

По данным Mundo Deportivo, в Саудовской Аравии есть несколько групп, следящих за экономической ситуацией каталонцев и допускающих свое финансовое участие в ее деятельности.

Пока никаких официальных контактов с руководством «блауграны» на этот счет не было. Потенциальные инвесторы лишь консультируются со своими представителями, недавно вернувшимися из Испании.

В июне сообщалось, что рассматривается возможность продажи 49% «Барселоны» частному фонду, и президент Жоан Лапорта посещал Саудовскую Аравию и Катар.

«Барсе» предложили создать команду в Катаре по франшизе. Обсуждалась возможность создания Суперлиги в Саудовской Аравии

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барселона поняла, что Уефашные ничего не могут сказать деньгам от продажи верблюдов и вышла на арабский рынок. Умно!
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Они сольют наконец весь свой балласт в Саудовскую Лигу?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Конечно, почему бы в Эр-Рияде не появится нескольким сотням сосьос со взносом в клуб по миллиону долларов? Все безупречно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий