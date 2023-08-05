Абаскаль о 4:1 с «Рубином»: «Чтобы стать настоящим «Спартаком», потребовалось время, плохо начали. Мы удовлетворены, но хотим играть еще лучше»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартаку» не сразу удалось найти свою игру против «Рубина».

– После первого тайма было ли ощущение, что так все закончится?

– Конечно же нет. Более того, в первые пять минут мы плохо начали, нам потребовалось время, чтобы почувствовать игру и стать настоящим «Спартаком».

Момент с фолом и голом «Рубина» тоже повлиял на ход матча. В перерыве поговорили и поняли, как нужно реагировать. Ребята показали все на поле.

– Что изменилось во втором тайме?

– Ритм. Темп игры удалось поменять во многом благодаря заменам. Ребята добавили той силы, которой не хватало. В таком календаре очень сложно, у нас мало дней на отдых. Это стало ключевым моментом игры. К счастью, все сработало.

– Если брать три тура, вы довольны своей командой?

– Мы не можем сказать, что мы полностью довольны. В футболе это так не работает, иначе это значит, что ты конформист. Мы всегда хотим прибавлять, идти вперед. Особенно в современном в футболе – сегодня ты побеждаешь, но у нас матч уже через два дня.

Но, конечно, мы можем сказать, что мы удовлетворены. Радостно, с каким настроем и самоотдачей играли ребята. Но в целом мы настроены на то, чтобы продолжать прогрессировать. Не может не радовать, что ребята чувствуют силы и уверенность. Все же мы хотим играть еще лучше, – заявил главный тренер «Спартака» после победы со счетом 4:1.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
урааа! Ребята молодцы!
+52
-2
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ak4705
Комментарий скрыт
Ты кроме как накакать в комментах больше не на что не способен видимо... 🤣
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
классный пост!!!
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На пространстве в атаке Спартак шикарен (сегодня, если бы игроки более бережно обращались с опасными выпадами, то могли забить на 3 мяча больше), а вот с позиционной атакой надо работать. Ну и в обороне надо прибавлять, надеюсь Рябчук усилит, Хлусевичу конкуренция не помешает.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пока 1000 раз для Мостового не начеканишь, не имеешь права называть себя тренером и ассоциировать себя со Спартаком)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СПАРТАК ВПЕРЕД
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Один за всех и все за одного!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забавно. Тренер довольно критичен, не бьёт себя в грудь. А опять недовольны. Сами придумали мем и прутся над ним, по делу и без😅
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодцы Спартачи!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Отличный матч получился!💪🏽🔴⚪️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыжий лучший ❤️❤️❤️❤️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
посмотрим когда Спартак будет играть против зенита там и увидем на что способен Спартак а пока эта только слова жалко что не играем не В лиги чемпионов не В лиги Европы эта гребаная политика и война
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давно уже не было ощущения, что валидола в концовке не понадобится. Хотелось, чтобы матч не заканчивался и ребята продолжали куражиться в атаке. Удивительно, но для меня в этой игре не было ни лучших, ни худших. Все достаточно косячили, но и хорошие моменты в игре каждого были. Спартачей с победой!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Замены конечно сильно повлияли в начале второго - и Медина, и Игнатов затащили команду неслабо...молодцы!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Никита Самарин
На пространстве в атаке Спартак шикарен (сегодня, если бы игроки более бережно обращались с опасными выпадами, то могли забить на 3 мяча больше), а вот с позиционной атакой надо работать. Ну и в обороне надо прибавлять, надеюсь Рябчук усилит, Хлусевичу конкуренция не помешает.
1 гол - позиционная атака.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий и могучий вернулся на трон!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко и обьективно. Продолжаем в том же духе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Молодцы👍👍👍 жосткй матч был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ arspurs9
Пока 1000 раз для Мостового не начеканишь, не имеешь права называть себя тренером и ассоциировать себя со Спартаком)
Мостовой: а вот дали бы мне такую команду как Спартак, я бы начиканил 2000 раз!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий