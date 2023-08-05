Абаскаль о 4:1 с «Рубином»: «Чтобы стать настоящим «Спартаком», потребовалось время, плохо начали. Мы удовлетворены, но хотим играть еще лучше»

Гильермо Абаскаль отметил, что «Спартаку» не сразу удалось найти свою игру против «Рубина».

– После первого тайма было ли ощущение, что так все закончится?

– Конечно же нет. Более того, в первые пять минут мы плохо начали, нам потребовалось время, чтобы почувствовать игру и стать настоящим « ».

Момент с фолом и голом « » тоже повлиял на ход матча. В перерыве поговорили и поняли, как нужно реагировать. Ребята показали все на поле.

– Что изменилось во втором тайме?

– Ритм. Темп игры удалось поменять во многом благодаря заменам. Ребята добавили той силы, которой не хватало. В таком календаре очень сложно, у нас мало дней на отдых. Это стало ключевым моментом игры. К счастью, все сработало.

– Если брать три тура, вы довольны своей командой?

– Мы не можем сказать, что мы полностью довольны. В футболе это так не работает, иначе это значит, что ты конформист. Мы всегда хотим прибавлять, идти вперед. Особенно в современном в футболе – сегодня ты побеждаешь, но у нас матч уже через два дня.

Но, конечно, мы можем сказать, что мы удовлетворены. Радостно, с каким настроем и самоотдачей играли ребята. Но в целом мы настроены на то, чтобы продолжать прогрессировать. Не может не радовать, что ребята чувствуют силы и уверенность. Все же мы хотим играть еще лучше, – заявил главный тренер «Спартака» после победы со счетом 4:1.

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