18-летний хавбек «Крыльев» Салтыков сделал дубль в дебютном матче в РПЛ в старте. Он самый молодой игрок в XXI веке, сделавший это

Теги Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Жулиано Али Соу Себастьян Дриусси Федерико Рашич Андерс Дрейер Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков сделал дубль в дебютном матче в Мир РПЛ в стартовом составе.

Хавбек «Крыльев Советов» забил 2 гола «Ростову» (3:1, перерыв) в 3-м туре Мир РПЛ.

Ранее забить 2+ гола в дебютном матче в основе в РПЛ удавалось Жулиано (2016 год), Федерико Рашичу (2017), Себастьяну Дриусси (2017), Али Соу (2021) и Андерсу Дрейеру (2021).

Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ как минимум в XXI веке. Последним игроком из СНГ, которому удавалось подобное, был белорус Артем Концевой в 2003 году в составе московского «Спартака».

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11 комментариев

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Заслужил приставку "Щедрин".
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Восходящая звезда 100%
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Салтыков клевый
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Интересный игрок, но как бы очень, видимо у нас он не надолго…
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Давай Никита не останавливайся, набирайся побольше опыта, дальше больше!
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Вот уже начинает раскрываться. Дебют удался
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И это при 34 градусах
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Кто за него знает, перспективный? или это разовая вспышка?
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удачи автору и исполнителю "коней в яблоках"
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Похоже уйдёт вместе с Романом Ежовым скоро в условное Динамо.
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Респект и уважуха ему!
И не кому-то - Ростову!!!
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