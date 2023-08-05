18-летний хавбек «Крыльев» Салтыков сделал дубль в дебютном матче в РПЛ в старте. Он самый молодой игрок в XXI веке, сделавший это

Никита Салтыков сделал дубль в дебютном матче в Мир РПЛ в стартовом составе.

Хавбек « » забил 2 гола «Ростову» (3:1, перерыв) в 3-м туре Мир .

Ранее забить 2+ гола в дебютном матче в основе в РПЛ удавалось Жулиано (2016 год), Федерико Рашичу (2017), Себастьяну Дриусси (2017), Али Соу (2021) и Андерсу Дрейеру (2021).

стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ как минимум в XXI веке. Последним игроком из СНГ, которому удавалось подобное, был белорус Артем Концевой в 2003 году в составе московского «Спартака».

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