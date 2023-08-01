Личка о «Динамо»: «Не все игроки уверены, что они достаточно талантливы и могут соревноваться со «Спартаком» и ЦСКА»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал о проблемах игроков «Динамо».

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартаком» и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют.

А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со «Спартаком» — ты уже проиграл. Ты уже проиграл, если думаешь: «У нас впереди тяжелые игры». Потом не играй в футбол.

Какое на тебе давление как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби. Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, теннис…

Давление на человеке с [обычной работой], если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал главный тренер «Динамо» в эфире телеканала «Россия 24».

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15 комментариев

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Ser Kay
Ну ничего себе заявление..
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Эльдар Гаджиев
очень смело, Личка. ещё больше понравился , и уже как личность и человек
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Артём Степанов
Выдал базу.
+6
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argentina10
нравится мне психология Лички, но главное, что бы ее мог команде донести и внушить парням, что они сильнейшие.....но для этого, все равно, нужно серьезное усиление качественными игроками..
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Otchelnik
Какое на тебе давление ,ты же игрок Динамо? У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби. Сидишь себе на дне океана и не булькаешь, здесь темно,тихо и никто ничего не требует. 70 лет без трофеев...
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AlbertDav
Личка - это чешский Тед Лассо!)
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Вольфсбург
По-моему в Динамо наоборот, много зазвездившихся игроков, которые считают себя крутыми, а на деле наоборот. Страшно за игру с Зенитом, как бы нас не разнесли с такой обороной.
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mitos
Они полуфабрикаты и знают это как только попадают в РПЛ. Достаточно посмотреть на игроков из Англии, Германии, Испании.
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denimo21
Ответ Ser Kay
Ну ничего себе заявление..
Это он не своё мнение выразил, что они не достаточно талантливы. Он сказал, что по мнению самих игроков это так.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Иван Кардашевский
А Абаскаль уже заныл про тяжёлый график.
Это другое
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Mark Safa
Ответ Вольфсбург
По-моему в Динамо наоборот, много зазвездившихся игроков, которые считают себя крутыми, а на деле наоборот. Страшно за игру с Зенитом, как бы нас не разнесли с такой обороной.
У Зенита сейчас достаточно проблем, без Малкома и Вендела это совсем другая команда
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