Личка о «Динамо»: «Не все игроки уверены, что они достаточно талантливы и могут соревноваться со «Спартаком» и ЦСКА»
Марцел Личка рассказал о проблемах игроков «Динамо».
«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартаком» и ЦСКА. Они этого еще не чувствуют.
А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со «Спартаком» — ты уже проиграл. Ты уже проиграл, если думаешь: «У нас впереди тяжелые игры». Потом не играй в футбол.
Какое на тебе давление как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби. Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, теннис…
Давление на человеке с [обычной работой], если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал главный тренер «Динамо» в эфире телеканала «Россия 24».
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