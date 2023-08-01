Личка о «Динамо»: «Не все игроки уверены, что они достаточно талантливы и могут соревноваться со «Спартаком» и ЦСКА»

Марцел Личка рассказал о проблемах игроков «Динамо».

«Не все игроки «Динамо» уверены, что они хорошие игроки, достаточно талантливы. И могут соревноваться с командами впереди — «Спартаком» и . Они этого еще не чувствуют.

А если ты боишься, что завтра играешь в Самаре, а послезавтра со « » — ты уже проиграл. Ты уже проиграл, если думаешь: «У нас впереди тяжелые игры». Потом не играй в футбол.

Какое на тебе давление как на профессиональном футболисте? Никакого давления нет. У тебя хорошая зарплата, отличная работа, потому что ты не работаешь, это твое хобби. Сколько людей мечтает играть профессионально в футбол, хоккей, теннис…

Давление на человеке с [обычной работой], если у него семья, а он потерял работу. Вот это давление», — сказал главный тренер « » в эфире телеканала «Россия 24».