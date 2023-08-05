«Тоттенхэм» готов предложить 24 млн евро за Тареми. «Порту» оценивает своего лучшего бомбардира в 30 млн

Теги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Мехди Тареми Футбол

«Тоттенхэм» намерен купить форварда «Порту» Мехди Тареми.

«Шпоры» готовы предложить за 31-летнего игрока сборной Ирана 24 млн евро, тогда как «драконы» требуют 30 млн.

Интересы Тареми представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Контракт лучшего бомбардира «Порту» с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В 50 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Тареми 31 гол и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Покупать Тареми за 24 или 30 в 31 год,это по Тоттэнхемовски,когда можно было договориться с Опендой который ушел в Лейпциг за 40 переплатить чуть больше,но деньги от Кейна будут то.
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мурководили с Кейном,тянули...теперь возможно решили продать его и как ужаленные в одно место будут искать нападающих).
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Приемлемая замена Кейну
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Абсолютно средний возрастной иранец. Нужно быть дураками, чтобы купить.
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Ответ Алексей Иваненко
мурководили с Кейном,тянули...теперь возможно решили продать его и как ужаленные в одно место будут искать нападающих).
Тареми скорее всего под Ришарлисона нужен. Второго центрального защитника просто не будет если они Кейн уйдет
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