«Тоттенхэм» готов предложить 24 млн евро за Тареми. «Порту» оценивает своего лучшего бомбардира в 30 млн

«Тоттенхэм» намерен купить форварда «Порту» Мехди Тареми.

«Шпоры» готовы предложить за 31-летнего игрока сборной Ирана 24 млн евро, тогда как «драконы» требуют 30 млн.

Интересы Тареми представляет известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Контракт лучшего бомбардира «Порту» с клубом рассчитан до июня 2024 года.

В 50 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету Тареми 31 гол и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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