ЦСКА стал партнером производителя БАД Gold’n Apotheka. Логотип бренда появится на передней части формы

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Роман Бабаев ВЭБ Арена игровая форма стиль Здоровье Питание Футбол

ЦСКА объявил о сотрудничестве с Gold’n Apotheka.

«Бренд Gold’n Apotheka выпускает биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы. Особенность и уникальность бренда заключается в том, что все продукты создаются и разрабатываются экспертами на лучших мировых производствах, при этом сохраняя свою доступность для каждого потребителя. 

Важным направлением сотрудничества станет популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, участие в образовательных и социальных проектах.

Логотип бренда появится на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, в видеороликах CSKA TV», – говорится в сообщении на сайте армейцев.

«Мы рады приветствовать Gold’n Apotheka в качестве нашего генерального партнера. Gold’n Apotheka – один из лидеров рынка в своем сегменте, и мы рады привлечь внимание такого серьезного бренда, с которым мы также вместе смотрим в сторону развития социальных проектов.

Уверен, что мы приобрели надежного партнера, который поможет укреплению бюджета нашего клуба. С таким партнером мы можем с еще большей уверенностью смотреть в будущее», – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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5 комментариев

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Хорошо что не Гербалайф. До сих пор перед глазами задницы игроков ФКСМа с огромными буквами этого БАДа.
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Еще один спонсор, пытаются зарабатывать, как могут. Правда каких-то супер больших денег там нет.
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Куда там влезет еще один логотип, там и так винегрет же 😝
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Если говорить про БАДы, то советую цинк. Как начал пить - за 3 года 0 простуд. Хотя раньше стабильно 2-3 раза в год простывал.
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Ответ Честный контроль
Хорошо что не Гербалайф. До сих пор перед глазами задницы игроков ФКСМа с огромными буквами этого БАДа.
ну если смотреть только на задницы, то всё конечно заметно
гербалайф у мясных не так бросался в глаза, как ваша рекламная афиша
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