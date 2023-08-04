ЦСКА стал партнером производителя БАД Gold’n Apotheka. Логотип бренда появится на передней части формы

ЦСКА объявил о сотрудничестве с Gold’n Apotheka.

«Бренд Gold’n Apotheka выпускает биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы. Особенность и уникальность бренда заключается в том, что все продукты создаются и разрабатываются экспертами на лучших мировых производствах, при этом сохраняя свою доступность для каждого потребителя.

Важным направлением сотрудничества станет популяризация здорового образа жизни, занятий спортом, участие в образовательных и социальных проектах.

Логотип бренда появится на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, в видеороликах CSKA TV», – говорится в сообщении на сайте армейцев.

«Мы рады приветствовать Gold’n Apotheka в качестве нашего генерального партнера. Gold’n Apotheka – один из лидеров рынка в своем сегменте, и мы рады привлечь внимание такого серьезного бренда, с которым мы также вместе смотрим в сторону развития социальных проектов.

Уверен, что мы приобрели надежного партнера, который поможет укреплению бюджета нашего клуба. С таким партнером мы можем с еще большей уверенностью смотреть в будущее», – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

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