Чемпионат мира среди женщин 2023, который проходит в Австралии и Новой Зеландии, входит в решающую стадию плей-офф. Матчи навылет начнутся 5 августа со стадии 1/8 финала. В мировом первенстве впервые приняли участие 32 команды, в результате было несколько проходных матчей, но в целом групповой этап вышел вполне конкурентным. Главная сенсация группового турнира — вылет двукратных чемпионок мира сборной Германии. Действующие чемпионки мира, команда США заняла в своем квартете только второе место и тоже в последнем туре рисковала остаться без плей-офф. Масса упорной борьбы, интересных комбинаций, красивых голов и незабываемых эмоций ожидают болельщиков в плей-офф. Главный вопрос — где смотреть женский Чемпионат мира по футболу 2023.

Где смотреть ЧМ по футболу среди женщин 2023

Матчи мирового первенства транслируют каналы холдинга «Матч ТВ».

Уже 5 августа на канале «Футбол 1» в 07:50 можно будет посмотреть первый матч 1/8 финала между сборными Швейцарии и Испании, а в 10:50 начнется трансляция матча команд Японии и Норвегии.

Все игры будут показаны в прямом эфире. Минус один — бесплатно посмотреть чемпионат не получится. Пакет футбольных каналов стоит 299 рублей в месяц.

Если для вас такая сумма является неподъемной, то посмотреть женский Чемпионат мира по футболу 2023 можно на сайтах букмекерских контор. Выбирайте любую из списка, регистрируйтесь и смотрите матчи. В некоторых случаях для этого нужно будет сделать ставку, минимальная от десяти рублей. Еще один вариант — нелегальные сайты. Подключайте VPN, начинайте поиск, в сети найдете несколько вариантов для просмотра поединков чемпионата мира. Правда, готовьтесь к обилию всплывающих окон с навязчивой рекламой.