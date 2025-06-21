Гафин о Фалькао в «Динамо»: «Обсудим это с Карпиным. Сведущие люди рассказали, что у Радамеля закончился контракт в Колумбии»

В «Динамо» обсудят с Валерием Карпиным приглашение Радамеля Фалькао.

– Однажды Карпин произнес, что Радамель Фалькао к нам не поедет. На пресс‑конференции Валерий Георгиевич сказал, что нападающий не будет лишним в «Динамо». Может быть, рассмотрите приглашение колумбийца в клуб?

– Я вам скажу больше: по нашей информации, у Фалькао в Колумбии на днях закончился контракт.

– Вы следили за Фалькао?

– Мне это рассказали сведущие люди. Мы это знаем, ведь следим за футболом.

– Как смотрите на приглашение Фалькао в «Динамо»?

– Приглашение 40‑летнего Радамеля Фалькао в «Динамо» (улыбается)? Мы обсудим это с Валерием Георгиевичем, – сказал председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин .

С 2024 года экс-игрок «Порту», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» выступал за «Мильонариос».

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