  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Король». «Ювентус» и сборная Франции поздравили трехкратного обладателя «Золотого мяча» Платини с 70-летием
17

«Король». «Ювентус» и сборная Франции поздравили трехкратного обладателя «Золотого мяча» Платини с 70-летием

«Ювентус» и сборная Франции поздравили Мишеля Платини с юбилеем.

Сегодня трехкратному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 70 лет.

«Королю Мишелю» 70 лет! С днем рождения, легенда французского футбола 🇫🇷 », – написано в соцсетях сборной Франции по футболу.

«Просто король! С днем рождения, Мишель 🤍🖤», – сказано в сообщении «Ювентуса».

В качестве игрока Платини провел 72 матча и забил 41 гол за сборную Франции. Он выиграл с командой Евро-1984.

За туринский клуб Мишель выступал с 1982 по 1987 год и завоевал 7 трофеев, включая Кубок европейских чемпионов и два скудетто.

После окончания карьеры бывший футболист «Нанси» и «Сент-Этьена» был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.

Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции. Прокуратура требовала для экс-президентов ФИФА и УЕФА 20 месяцев тюрьмы условно

Что теперь будет с «Торпедо»?6379 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Ювентуса»
logoМишель Платини
logoсерия А Италия
logoСборная Франции по футболу
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
соцсети
logoСент-Этьен
logoНанси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Платини о Мбаппе: «Феномен. Килиан был хорош в не самом удачном сезоне «Реала». Не просите его играть как Месси, Платини или Модрич – он форвард, который забивает»
928 мая, 14:14
«Я восстановил честь». Платини и Блаттера оправдали по делу о коррупции
7227 марта, 07:30
Платини об оправдании по делу о коррупции: «Все это было, чтобы помешать мне стать президентом ФИФА. Меня 10 лет держали на расстоянии – мои враги знают, что победили»
1125 марта, 14:28
Главные новости
Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан – в ней
23 минуты назад
Дин Хейсен: «Каждый ребенок мечтает играть за «Реал». Это лучший клуб мира, я очень горд и счастлив быть здесь»
315 минут назад
Гвардиолу в «Ман Сити» может в будущем сменить Фабрегас. Клуб впечатлен тактическим чутьем тренера «Комо» (Стив Кэй)
1319 минут назад
Медведев о «Зените»: «Есть день столетия – 25 мая 2025 года, его мы отметили. Но юбилейный сезон начнется только сейчас»
4624 минуты назад
«Динамо» предложили подписать Даку. Москвичи рассматривают этот вариант, о трансфере Сергеева пока не договорились (Sport Baza)
2134 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Урава Ред Даймондс», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Мамелоди Сандаунс»
107634 минуты назад
Вы начинаете каждый день с комментариев Спортса’‘. Сможете доказать это, пройдя тест?
38 минут назадТесты и игры
Румменигге о клубном ЧМ: «В плей-офф он наберет обороты. Инфантино заслужил высокую оценку за продвижение идеи и создание турнира»
641 минуту назад
«Торпедо» выступит в РПЛ, несмотря на арест владельца, РФС не планирует менять состав участников лиги. Клубу грозит снятие до 15 очков и крупный денежный штраф («Первый спорт»)
4249 минут назад
«Месси даже не лучший аргентинец в истории, не говоря уже о мире». Морган о разминке Марадоны перед матчем «Наполи» с «Баварией»
63сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
Игнатов интересен «Крыльям» и «Сочи». Хавбек покинул «Спартак» свободным агентом
39 минут назад
Мозамбику интересен матч с Россией: «Сделаем хоть завтра. Что для этого требуется?»
15сегодня, 11:12
Тимощук о заявлении «Зенита» после чемпионства «Краснодара»: «Мы будем жить по-новому? Раз заявили, будем соответствовать. Сделаем все возможное, чтобы вернуть титул домой»
4сегодня, 11:01
Зобнин о Заболотном: «Говорят, что он игрок не уровня «Спартака»? У нас «выстреливали» футболисты хуже, а бывало, что приезжали звезды и ничего не показывали»
14сегодня, 10:43
Кэрролл покинул «Бордо». Форвард забил 11 голов в 21 матче 4-й лиги Франции и зарабатывал 3500 евро в месяц
6сегодня, 10:20
Луис де ла Фуэнте: «Ямаль станет легендой, он быстро растет. Потрясающий парень. Нико Уильямс – еще один гений, который войдет в историю»
13сегодня, 09:44
Плей-офф за выход в Ла Лигу. Финал. «Овьедо» примет «Мирандес» в ответном матче
6сегодня, 09:33
Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Португалия сыграет с Нидерландами, Испания – с Англией, Германия встретится с Италией в воскресенье
1сегодня, 09:20
Следствие попросило суд арестовать владельца «Торпедо». Соболева подозревают в попытке дачи взятки судье
7сегодня, 09:20
Кубок КОНКАКАФ. Групповой этап. Канада сыграет с Кюрасао, Гондурас против Сальвадора
11сегодня, 09:05