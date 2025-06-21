«Король». «Ювентус» и сборная Франции поздравили трехкратного обладателя «Золотого мяча» Платини с 70-летием

«Ювентус» и сборная Франции поздравили Мишеля Платини с юбилеем.

Сегодня трехкратному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 70 лет.

«Королю Мишелю» 70 лет! С днем рождения, легенда французского футбола 🇫🇷 », – написано в соцсетях сборной Франции по футболу.

«Просто король! С днем рождения, Мишель 🤍🖤», – сказано в сообщении «Ювентуса ».

В качестве игрока Платини провел 72 матча и забил 41 гол за сборную Франции. Он выиграл с командой Евро-1984.

За туринский клуб Мишель выступал с 1982 по 1987 год и завоевал 7 трофеев, включая Кубок европейских чемпионов и два скудетто.

После окончания карьеры бывший футболист «Нанси» и «Сент-Этьена» был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.

Блаттер и Платини оправданы по делу о коррупции. Прокуратура требовала для экс-президентов ФИФА и УЕФА 20 месяцев тюрьмы условно