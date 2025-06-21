«Король». «Ювентус» и сборная Франции поздравили трехкратного обладателя «Золотого мяча» Платини с 70-летием
«Ювентус» и сборная Франции поздравили Мишеля Платини с юбилеем.
Сегодня трехкратному обладателю «Золотого мяча» исполнилось 70 лет.
«Королю Мишелю» 70 лет! С днем рождения, легенда французского футбола 🇫🇷 », – написано в соцсетях сборной Франции по футболу.
«Просто король! С днем рождения, Мишель 🤍🖤», – сказано в сообщении «Ювентуса».
В качестве игрока Платини провел 72 матча и забил 41 гол за сборную Франции. Он выиграл с командой Евро-1984.
За туринский клуб Мишель выступал с 1982 по 1987 год и завоевал 7 трофеев, включая Кубок европейских чемпионов и два скудетто.
После окончания карьеры бывший футболист «Нанси» и «Сент-Этьена» был президентом УЕФА с 2007 по 2015 год.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Ювентуса»
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