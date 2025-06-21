Николич о бомбардировках Югославии: «Содрогаюсь, когда думаю об этом. У меня были близкие, которые погибли тогда. К счастью, война позади»

Марко Николич вспомнил о бомбардировках Югославии.

Главный тренер АЕК поделился воспоминаниями о матче греческой команды против «Партизана », который проходил в 1999 году – во время боевых действий. Товарищеская игра была посвящена протесту против войны.

«Я содрогаюсь, когда думаю об этом. У меня были близкие люди, которые потеряли жизни тогда.

Меня не было на поле, но [этот матч] был особенным моментом. У этих двух наций есть общие черты. Война – это не хорошая вещь. К счастью, теперь она позади», – сказал возглавлявший ЦСКА специалист.