Евсеев об 1:2 от «Ростова»: «Целостной игры у «Факела» не получилось, соперник не позволил»

Теги Ростов премьер-лига Россия Вадим Евсеев Факел Футбол

Вадим Евсеев объяснил поражение «Факела» от «Ростова» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Не удался матч в плане оборонительных перестроений. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков.

Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели стопроцентный момент в концовке – это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — сказал главный тренер «Факела».

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1 комментарий

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Quiet Dad
Евсеев на бровке был свиреп как три тысячи чертей!!!
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