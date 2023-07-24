Евсеев об 1:2 от «Ростова»: «Целостной игры у «Факела» не получилось, соперник не позволил»

Вадим Евсеев объяснил поражение «Факела» от «Ростова» (1:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

«Не удался матч в плане оборонительных перестроений. Соперник владел мячом, в переходных фазах мы пытались прессинговать. Но соперник нас ловил, вытягивал. Мы не справились. Есть объективные причины. Недоволен взаимодействием группы игроков.

Порадовало, что переломили ход игры. Нам надо было раскрываться после 1:2. Мы создавали моменты, которые не смогли реализовать. Имели стопроцентный момент в концовке – это порадовало. Но целостности, целой игры у нас не получилось. Соперник нам этого не позволил», — сказал главный тренер « ».