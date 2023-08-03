«МЮ» планирует объявить о трансфере Хейлунда в выходные

Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы планируют объявить о трансфере форварда «Аталанты» в ближайшие выходные, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Процесс получения визы и разрешения на работу для 20-летнего игрока сборной Дании находится в завершающей стадии.

Ранее стало известно, что « » заплатит за 75+10 млн евро, а с самим нападающим подпишет контракт по схеме «5+1».