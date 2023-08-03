«МЮ» планирует объявить о трансфере Хейлунда в выходные
Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы планируют объявить о трансфере форварда «Аталанты» в ближайшие выходные, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Процесс получения визы и разрешения на работу для 20-летнего игрока сборной Дании находится в завершающей стадии.
Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро, а с самим нападающим подпишет контракт по схеме «5+1».
Лишь бы судьбу Санчо не повторил.
Который вроде пришёл готовым игроком,но ожидания и ценник,его просто раздавили.
Сравнения с Холандом ему не избежать.
Очень уж похожая фамилия 🙂