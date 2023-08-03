«МЮ» планирует объявить о трансфере Хейлунда в выходные

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы планируют объявить о трансфере форварда «Аталанты» в ближайшие выходные, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Процесс получения визы и разрешения на работу для 20-летнего игрока сборной Дании находится в завершающей стадии.

Ранее стало известно, что «МЮ» заплатит за Хейлунда 75+10 млн евро, а с самим нападающим подпишет контракт по схеме «5+1».

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11 комментариев

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Ответ Доминатор3000
Удачи парню. Лишь бы судьбу Санчо не повторил. Который вроде пришёл готовым игроком,но ожидания и ценник,его просто раздавили. Сравнения с Холандом ему не избежать. Очень уж похожая фамилия 🙂
В сравнении с Санчо до трансфера Хойлунд ещё сырой. У Джейдона была пара топовых сезонов за шмелей, а Хойлунда только полсезона. Поглядим, может и Гринвуда вернут, так и без Марсьяля можно будет играть
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Удачи парню.
Лишь бы судьбу Санчо не повторил.
Который вроде пришёл готовым игроком,но ожидания и ценник,его просто раздавили.
Сравнения с Холандом ему не избежать.
Очень уж похожая фамилия 🙂
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По этому случаю предлагаю Спортсу наконец добавить фото Расмуса на его аву!
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Очередные выкинутые 💰
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Когда не хватило денег на Холанда...
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Чтобы люди смогли отпраздновать это
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МЮ нужен топ нападающий здесь и сейчас. А Хейлунд объективно кот в мешке. Вроде Тен Хаг старается делать все выверено и продумано, но к трансферам относится легкомысленно.
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Ответ Доминатор3000
Удачи парню. Лишь бы судьбу Санчо не повторил. Который вроде пришёл готовым игроком,но ожидания и ценник,его просто раздавили. Сравнения с Холандом ему не избежать. Очень уж похожая фамилия 🙂
Блин, и бывает же такое - на ветке МЮ комментарий болельщика Арсенала более адекватный, чем некоторые комментарии болельщиков МЮ))).
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