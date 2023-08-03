«Милан» согласился отдать де Кетеларе «Аталанте» в аренду с правом выкупа

Теги Милан Аталанта серия А Италия возможные трансферы Шарль де Кетеларе Фабрицио Романо Футбол

«Милан» готов отдать Шарля де Кетеларе в «Аталанту».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, достигнута принципиальная договоренность о переходе полузащитника в состав бергамасков на правах аренды с опцией выкупа.

При этом с самим футболистом трансфер пока не согласован. У него есть предложения из Испании.

Де Кетеларе был приобретен летом 2022 года за 36 млн евро с учетом бонусов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Де Кетеларе интересен «Лейпцигу», «Астон Вилле», «Лансу» и ПСВ. «Милан» просит 28 млн евро

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Провальный трансфер для Милана .
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AC_Milan_7
Мне кажется рано Милан сливает Шарля, игрок молодой с хорошим потенциалом, первый год можно списать на адаптацию к чемпионату и клубу
Можно подробнее про потенциал?
Правда интересно.
Каждый матч Милана смотрел, но не в одном ШДК даже не был близок, чтобы сделать что-то результативное.
Вот серьезно. За весь сезон ни намека на потенциал.
Я в Коломбо в товарищеских матчах увидел больше пользы, чем в ШДК за все предоставленные возможности в сезоне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пиоли убил очередной талант
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ AC_Milan_7
Мне кажется рано Милан сливает Шарля, игрок молодой с хорошим потенциалом, первый год можно списать на адаптацию к чемпионату и клубу
Ему не 17, а 22 года, 1,5 результативных действий за год. Как минимум аренда. Да и смотрелся абсолютно никак, потенциал был не виден.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мне кажется рано Милан сливает Шарля, игрок молодой с хорошим потенциалом, первый год можно списать на адаптацию к чемпионату и клубу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не верю, что такой игрок нужен Гасперини. Миранчук сильнее этого распиаренного полена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У Гасперини под дозой нового допинга станет праймовой версией Де Брюйне с примесью Иличича и уйдет через два года за 100 миллионов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий