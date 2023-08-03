«Милан» согласился отдать де Кетеларе «Аталанте» в аренду с правом выкупа

«Милан» готов отдать Шарля де Кетеларе в «Аталанту».

Как сообщает инсайдер , достигнута принципиальная договоренность о переходе полузащитника в состав бергамасков на правах аренды с опцией выкупа.

При этом с самим футболистом трансфер пока не согласован. У него есть предложения из Испании.

Де Кетеларе был приобретен летом 2022 года за 36 млн евро с учетом бонусов. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Де Кетеларе интересен «Лейпцигу», «Астон Вилле», «Лансу» и ПСВ. «Милан» просит 28 млн евро