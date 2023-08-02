12 августа – день футбола в «Иллюзионе»: спецпоказ драмы «Секундомер» и паблик-ток с основателем Sports.ru Станиславом Гридасовым
12 августа в 19:00 в кинотеатре «Иллюзион» пройдет специальный показ фильма «Секундомер» режиссера Резо Эсадзе, снятого на студии «Ленфильм» в 1970 году. История о том, как профессиональный футболист, переживая личный кризис, завершает спортивную карьеру.
После показа состоится паблик-ток «После футбола. Повседневная жизнь спортсмена-ветерана» с историком спорта, основателем сайта Sports.ru Станиславом Гридасовым. Модератором выступит киновед, научная сотрудница Госфильмофонда Дарья Горбач.
Показ пройдет с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда России.
Подробности о показе и билетах можно узнать на официальном сайте.
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