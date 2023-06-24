Сын Марсело Энцо Алвес показал празднование Роналду с криком «Siuuu!», получая диплом на выпускном
Сын Марсело в стиле Криштиану Роналду отметил получение диплома.
13-летний Энцо Алвес на выпускной церемонии, посвященной завершению этапа получения базового образования, подпрыгнул и отвел руки за спину так же, как это после голов делает форвард сборной Португалии. Зал встретил этот жест криком «Siuuu!» и аплодисментами.
Отец Энцо выступал с Роналду в «Реале» c 2009 по 2018 год. Сейчас защитник играет за «Флуминенсе», форвард – за «Аль-Наср».
Сам юноша занимается в академии мадридского клуба.
Роналду, Бензема и Канте сразятся за Кубок хранителя двух мечетей. Где они находятся и почему Кришу к ним нельзя?
То спустя еще одно 30-летие образ знаменитостей, которыми восторгаются и с которых хотят брать пример молодые люди, кардинально изменился. Теперь всех вдохновляет Португалец7 и его фирменный Siuuuuu!!!! Просто настоящий культовой герой7 нашего времени
Относительно Тайсона вообще хз, во время карьеры явно были проблемы с головой у чела, и в чём прикол на такого равняться?