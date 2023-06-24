Сын Марсело Энцо Алвес показал празднование Роналду с криком «Siuuu!», получая диплом на выпускном

Сын Марсело в стиле Криштиану Роналду отметил получение диплома.

13-летний Энцо Алвес на выпускной церемонии, посвященной завершению этапа получения базового образования, подпрыгнул и отвел руки за спину так же, как это после голов делает форвард сборной Португалии. Зал встретил этот жест криком «Siuuu!» и аплодисментами.

Отец Энцо выступал с Роналду в « » c 2009 по 2018 год. Сейчас защитник играет за « », форвард – за « ».

Сам юноша занимается в академии мадридского клуба.

Роналду, Бензема и Канте сразятся за Кубок хранителя двух мечетей. Где они находятся и почему Кришу к ним нельзя?