Сын Марсело Энцо Алвес показал празднование Роналду с криком «Siuuu!», получая диплом на выпускном

Теги Криштиану Роналду Флуминенсе высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Марсело высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Сын Марсело в стиле Криштиану Роналду отметил получение диплома.

13-летний Энцо Алвес на выпускной церемонии, посвященной завершению этапа получения базового образования, подпрыгнул и отвел руки за спину так же, как это после голов делает форвард сборной Португалии. Зал встретил этот жест криком «Siuuu!» и аплодисментами.

Отец Энцо выступал с Роналду в «Реале» c 2009 по 2018 год. Сейчас защитник играет за «Флуминенсе», форвард – за «Аль-Наср».

Сам юноша занимается в академии мадридского клуба.

Роналду, Бензема и Канте сразятся за Кубок хранителя двух мечетей. Где они находятся и почему Кришу к ним нельзя?

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6 комментариев

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Екн Лор
Сын Марсело сделал празднование, а возгорание будет у фанбазы аргентинца🔥
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Decard Show
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Если в 1960-х годах кумирами молодежи были музыканты The Beatles, а в 1990-х - такие люди, как Джордан ,железный Майк ,Шварцанеггер,Ван Дамм...
То спустя еще одно 30-летие образ знаменитостей, которыми восторгаются и с которых хотят брать пример молодые люди, кардинально изменился. Теперь всех вдохновляет Португалец7 и его фирменный Siuuuuu!!!! Просто настоящий культовой герой7 нашего времени
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Muga Gappaev
Ради таких новостей и заходишь на спорц))
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Иван Баланар
Ответ Decard Show
Если в 1960-х годах кумирами молодежи были музыканты The Beatles, а в 1990-х - такие люди, как Джордан ,железный Майк ,Шварцанеггер,Ван Дамм... То спустя еще одно 30-летие образ знаменитостей, которыми восторгаются и с которых хотят брать пример молодые люди, кардинально изменился. Теперь всех вдохновляет Португалец7 и его фирменный Siuuuuu!!!! Просто настоящий культовой герой7 нашего времени
Так он один из самых выдающихся спортсменов в истории, хочешь ты это или нет.
Относительно Тайсона вообще хз, во время карьеры явно были проблемы с головой у чела, и в чём прикол на такого равняться?
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