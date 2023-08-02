35-летний Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с «МЮ». Защитник впечатлил тен Хага на предсезонке

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Эрик тен Хаг Футбол

Джонни Эванс может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

35-летний защитник близок к подписанию однолетнего договора с манкунианским клубом, об этом сообщает Belfast Telegraph.

Отмечается, что Джонни Эванс впечатлил главного тренера Эрика тен Хага в ходе предсезонной подготовки.

Футболист принял участие в трех товарищеских матчах – против «Лиона» (1:0), «Рексхэма» (1:3) и дортмундской Боруссии» (2:3).

Эванс – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер», покинув этот клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Ранее футболист тренировался с молодежной командой «МЮ».

13 комментариев

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Тухель
Ой какие тут шутники. Когда Эванс не вылетал с травмами Лестер занимал 5 место в АПЛ и это было недавно, а именно в сезоне 2019/2020 и в сезоне 2020/2021 + в 2021 зацепили Кубок Англии и потом и Суперкубок Англии. В уровне Эванса может сомневаться, только тот кто АПЛ включает на матчах Ливерпуль-МЮ или МС-МЮ. К Эвансу могут быть вопросы только по здоровью, а в классе он превосходит и Магуайра и Линделефа.
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Zlatan Ibra
Можно Видича еще подписать, и Фердинанда
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Direct free kick
Ответ David Aprasidze
Уэс Браун и О’Ши
лучший сезон МанЮ в XXI веке - великий Роналду и внезапное озарение Уэсли Брауна, на сезончик прочно забравшего себе правый фланг из-за травмы Гарри Невилла (1 неполный матч в ЛЧ за сезон и 0 в АПЛ)
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Tydeus
Ответ Тухель
Ой какие тут шутники. Когда Эванс не вылетал с травмами Лестер занимал 5 место в АПЛ и это было недавно, а именно в сезоне 2019/2020 и в сезоне 2020/2021 + в 2021 зацепили Кубок Англии и потом и Суперкубок Англии. В уровне Эванса может сомневаться, только тот кто АПЛ включает на матчах Ливерпуль-МЮ или МС-МЮ. К Эвансу могут быть вопросы только по здоровью, а в классе он превосходит и Магуайра и Линделефа.
Да и пару лет назад был в трансферных слухах Ман Сити явно не на пустом месте
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Ready FoR WaR
вот так история)) радостно за него
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Tom Harvey
В Лестере играл превосходно, когда они два сезона боролись за топ-4.
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kapitan_kakao
Ответ Direct free kick
Микаэля Сильвестера
Да давайте сразу Скоулза к Каземиро в пару
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Direct free kick
Ответ kapitan_kakao
Да давайте сразу Скоулза к Каземиро в пару
Сильвестер одинакого хорош на ЦЗ и ЛЗ. Эванс игрок ограниченный ха ха
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NikoVinkovic
Ответ kapitan_kakao
Да давайте сразу Скоулза к Каземиро в пару
Если форварда так и не найдут, то Руни нужно из Штатов забирать, глядишь есть ещё порох в пороховницах.
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David Aprasidze
Ответ Direct free kick
Сильвестер одинакого хорош на ЦЗ и ЛЗ. Эванс игрок ограниченный ха ха
Уэс Браун и О’Ши
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