35-летний Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с «МЮ». Защитник впечатлил тен Хага на предсезонке
Джонни Эванс может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
35-летний защитник близок к подписанию однолетнего договора с манкунианским клубом, об этом сообщает Belfast Telegraph.
Отмечается, что Джонни Эванс впечатлил главного тренера Эрика тен Хага в ходе предсезонной подготовки.
Футболист принял участие в трех товарищеских матчах – против «Лиона» (1:0), «Рексхэма» (1:3) и дортмундской Боруссии» (2:3).
Эванс – воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер», покинув этот клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.
Ранее футболист тренировался с молодежной командой «МЮ».
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