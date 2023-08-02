35-летний Эванс близок к подписанию однолетнего контракта с «МЮ». Защитник впечатлил тен Хага на предсезонке

Джонни Эванс может подписать новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

35-летний защитник близок к подписанию однолетнего договора с манкунианским клубом, об этом сообщает Belfast Telegraph.

Отмечается, что впечатлил главного тренера Эрика тен в ходе предсезонной подготовки.

Футболист принял участие в трех товарищеских матчах – против «Лиона» (1:0), «Рексхэма» (1:3) и дортмундской Боруссии» (2:3).

Эванс – воспитанник « ». Он находился в системе клуба с 1998 по 2015 год. С 2018-го он выступал за «Лестер», покинув этот клуб на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

Ранее футболист тренировался с молодежной командой «МЮ».