Глава Федерации футбола ДНР об интеграции местного «Шахтера» в футбол РФ: «Ничего невозможного нет. Крымчане 9 лет ждали»

Глава Федерации футбола ДНР надеется на включение местного «Шахтера» в российский футбол.

– Точной ясности нет. Этот вопрос находится в стадии решения. Все-таки там много нюансов. Есть спортивная составляющая и, в первую очередь, финансовая.

– Вы общаетесь с кем-то на эту тему – с ФНЛ или РФС?

– Мы на саммите «Россия – Африка» встречались с представителями . Обсуждали вопросы взаимодействия. Но нужно понимать, что вопрос включения « » будет решаться на более высоком уровне, чем в региональном футбольном союзе.

– Понимаем, что в ближайшей перспективе это невозможно. Но в будущем, на ваш взгляд, «Шахтер» может реально войти в первенство России?

– Нет ничего невозможного. Вы сами видите, что крымские команды конкурентоспособны в первенстве России. Уровень их игры не уступает командам в своем дивизионе.

– Сколько лет может понадобиться на это Донецку?

– На нашей территории идут боевые действия. Не могу назвать конкретную дату. Надеемся, что обязательно будем играть в российском первенстве. Крымчане ждали девять лет. Вы сами видите, какая сейчас ситуация. Мы готовы к любому развитию событий, – сказал .