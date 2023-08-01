Глава Федерации футбола ДНР об интеграции местного «Шахтера» в футбол РФ: «Ничего невозможного нет. Крымчане 9 лет ждали»

Теги Шахтер премьер-лига Россия РФС Первая лига Вторая лига чемпионат Крыма Павел Давыденко Футбол

Глава Федерации футбола ДНР надеется на включение местного «Шахтера» в российский футбол.

– Точной ясности нет. Этот вопрос находится в стадии решения. Все-таки там много нюансов. Есть спортивная составляющая и, в первую очередь, финансовая.

– Вы общаетесь с кем-то на эту тему – с ФНЛ или РФС?

– Мы на саммите «Россия – Африка» встречались с представителями РФС. Обсуждали вопросы взаимодействия. Но нужно понимать, что вопрос включения «Шахтера» будет решаться на более высоком уровне, чем в региональном футбольном союзе.

– Понимаем, что в ближайшей перспективе это невозможно. Но в будущем, на ваш взгляд, «Шахтер» может реально войти в первенство России?

– Нет ничего невозможного. Вы сами видите, что крымские команды конкурентоспособны в первенстве России. Уровень их игры не уступает командам ФНЛ в своем дивизионе.

– Сколько лет может понадобиться на это Донецку?

– На нашей территории идут боевые действия. Не могу назвать конкретную дату. Надеемся, что обязательно будем играть в российском первенстве. Крымчане ждали девять лет. Вы сами видите, какая сейчас ситуация. Мы готовы к любому развитию событий, – сказал Павел Давыденко.

11 комментариев

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Тухель
Если бы у меня была возможность попилить бюджетные деньги Украины, то я спокойно согласен был лет 9 подождать. Хотя там люди особо не ждали и пилят бюджетные деньги уже давно.
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Alex
А потом опять в УПЛ будут проситься?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Man in Blanco
Не могу понять: это ура-патриотизм или жирный троллинг?
Второе
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0
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