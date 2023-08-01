«Бетис» отдал Кольядо в аренду в саудовский «Аль-Охдуд». Хавбек перешел из «Барсы» свободным агентом на прошлой неделе

Теги Барселона Бетис Ла Лига трансферы высшая лига Саудовская Аравия Алекс Кольядо Футбол

Новичок «Бетиса» Алекс Кольядо арендован клубом из Саудовской Аравии.

24-летний полузащитник будет выступать за саудовский «Аль-Охдуд» в сезоне-2023/24.

Кольядо перешел в «Бетис» из «Барселоны» свободным агентом в конце июля. Сообщалось, что каталонский клуб имеет право на 20% от суммы следующего трансфера своего воспитанника.

В сезоне-2022/23 Кольядо на правах аренды выступал за «Эльче». Его подробная статистика доступна здесь.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аутсорсер из Индии
ну и зачем подписывать, чтобы верблюдов поить отправили?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Гениально, оказывается так можно было вщять и отдать игрока в аренду в СА и на этом заработать, а не бесплатно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Урок для всех, кто хочет кинуть Барсу. Кстати Морибе тоже привет
Так это вроде его Барса забыла заявить
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr. cage
Пеллу недели хватило, чтобы убедиться, насколько Кольядо бревнище..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий