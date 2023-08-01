«Бетис» отдал Кольядо в аренду в саудовский «Аль-Охдуд». Хавбек перешел из «Барсы» свободным агентом на прошлой неделе
Новичок «Бетиса» Алекс Кольядо арендован клубом из Саудовской Аравии.
24-летний полузащитник будет выступать за саудовский «Аль-Охдуд» в сезоне-2023/24.
Кольядо перешел в «Бетис» из «Барселоны» свободным агентом в конце июля. Сообщалось, что каталонский клуб имеет право на 20% от суммы следующего трансфера своего воспитанника.
В сезоне-2022/23 Кольядо на правах аренды выступал за «Эльче». Его подробная статистика доступна здесь.
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