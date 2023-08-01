«Бетис» отдал Кольядо в аренду в саудовский «Аль-Охдуд». Хавбек перешел из «Барсы» свободным агентом на прошлой неделе

Новичок «Бетиса» Алекс Кольядо арендован клубом из Саудовской Аравии.

24-летний полузащитник будет выступать за саудовский «Аль-Охдуд» в сезоне-2023/24.

Кольядо перешел в « » из «Барселоны» свободным агентом в конце июля. Сообщалось, что каталонский клуб имеет право на 20% от суммы следующего трансфера своего воспитанника.

В сезоне-2022/23 на правах аренды выступал за «Эльче». Его подробная статистика доступна здесь.