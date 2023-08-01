Рахимов о «Рубине»: «Нужно усиление, в РПЛ другие скорости. Пока мы угадали с теми, кого взяли»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Футбол

Рашид Рахимов заявил о необходимости усиления состава «Рубина».

В стартовых турах Мир РПЛ казанцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Оренбургом» (1:1).

«Все прекрасно понимают, что был выход в РПЛ после того, как нам пришлось перестраиваться, и сейчас мы тоже перестраиваемся. Никто пока не оказывает на нас давления. Хотим, чтобы «Рубин» был высоко, но сейчас идет перестроение. Понимаем, что тем игрокам, которые были в Первой лиге, будет сложно тянуть РПЛ.

Мы идем поступательно и пытаемся показывать лучшие качества в каждом матче. Для этого нужно усиление, потому что здесь другие скорости. Нужны качественные исполнители. Пока мы угадали с теми игроками, которых взяли», — сказал главный тренер «Рубина».

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4 комментария

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Demedieu
У Рубина пока очень грамотная селекция. За небольшие деньги взяли хороших игроков, которые уже делают результат. Особенно защитник из Черногории хорош
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Сергей48
Удачи некогда самобытной команде! С надеждой, что Рахимову удастся выполнить запланированный новый выход команды в лидеры Российского футбола!
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kilo_gilo
думаю, начать стоит с тренера)
+2
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Домоседов
Ответ Сергей48
Удачи некогда самобытной команде! С надеждой, что Рахимову удастся выполнить запланированный новый выход команды в лидеры Российского футбола!
Рахимов никогда лидеров не тренировал, даже Локомотив при нем в середняки скатился
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