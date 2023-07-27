Рахимов о календаре: «Игры идут подряд – это сложно, логистика непростая. Можно было немного разгрузить»

Рашид Рахимов высказался о календаре нынешнего сезона.

– Была дискуссия, стоит ли проводить матчи Кубка на этой неделе.

– Мое личное мнение: у нас есть окна, когда мы можем сыграть, так как нет еврокубков, нет игр сборной. Мне кажется, можно было немножко разгрузить.

Мы видим, что подряд идут игры, но все команды в такой ситуации. Естественно, это сложно. Тем более если мы смотрим по логистике, то она непростая. После домашних матчей мы снова выезжаем в Ростов, когда достаточно много времени нужно провести в пути. Но раз уже календарь был составлен, он для всех одинаковый.

– Новый формат Кубка, в котором команды не вылетают. Какое ваше мнение?

– Наверное, это сделано, чтобы было больше матчей. Может быть, это и хорошо, но, честно говоря, я сам запутался поначалу. Наверное, нужно пройти этот турнир, потом уже этот формат запомнится, – сказал главный тренер « ».