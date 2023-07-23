Рахимов о 2:2 с «Локо»: «Рубин» вел 2:1, были моменты для третьего гола, но пропустили после ошибок. Новички показали себя хорошо»

Рашид Рахимов оценил ничью «Рубина» с «Локомотивом» (2:2) в 1-м туре Мир РПЛ.

– Команда достойно смотрелась в атаке. В первом тайме было очень много дальних ударов, во втором тайме их не стало. Вы скорректировали, чтобы игроки доводили каждую атаку до логического завершения?

– Неправильно корректировать – не бить по воротам. Такой установки не было, но если говорить по первому тайму, то считаю, что очень много неподготовленных ударов. Если ситуация располагает сделать какой-то последний скрытый, креативный пас, когда партнеры открыты, то лучше не бить. Но игроки почему-то принимали другие решения.

Наверное, азарт, эмоции перехлестывают, и ты выбираешь неправильное решение, ты нацелен на ворота, когда можно сыграть более креативно в этой фазе. К сожалению, они наносили удары, и эффективности не было. За исключением, наверное, одного удара Кабутова, когда вытащил Лантратов.

– Команда ваша понравилась: команда организована, было хорошее движение, быстро отходила назад. Для дебюта это был отличный матч. На что вы рассчитываете в сезоне с этой командой?

– Если проанализировать команды, которые выходят в Премьер-лигу, и те, которые находятся в Премьер-лиге, то можно сделать определенные выводы. Команды, которые уже в Премьер-лиге, сохраняют костяк, усиливаются 2-3 игроками, у них есть сыгранность.

Мы прекрасно понимали, что нам нужно качественное усиление. Игрокам, которые могут неплохо сыграть в Первой лиге, бывает тяжело в Премьер-лиге, потому что это другие скорости, меньше пространства, нужно быстрее принимать решения, количество единоборств возрастает. Все эти нюансы отличаются от того, что есть в Первой лиге.

Эти качественные приобретения как раз должны быть исходя из этого. Мы не хотим просто приобретать кого-то. Все три наших новичка, считаю, сегодня показали себя с очень хорошей стороны. И центральный защитник Вуячич, и опорный полузащитник Иву, и нападающий Даку. За исключением Вуячича, остальные приехали позже, и, естественно, той готовности еще нет. Но все-таки мы видим, что у них есть определенные качества.

– Вы довольны сегодня результатом?

– Если берем целый матч, но, наверное, какие-то моменты были у « » – в основном в переходной фазе, в контратаках. Я сказал команде в перерыве, что нужно быть очень внимательными после потери мяча. Соперник очень быстрый, хорошо играет в контратаку. Позиционно мы хорошо располагались и очень много мячей выигрывали и сами переходили в атаку. Поэтому эта фаза была очень важная.

Если говорить про позиционную атаку, то сопернику было очень сложно что-то создавать. После навесов в штрафную мы много мячей выигрывали и сами переходили в контратаку. Естественно, когда ведешь 2:1 и у тебя были еще моменты доводить до третьего гола, затем пропускаешь после ряда ошибок… Это футбол, – сказал главный тренер « ».