«Валенсия» попросит не есть семечки на «Месталье». Остатки привлекают крыс, а шум от уборки трибун раздражает жителей района
Болельщикам «Валенсии» придется отказаться от семечек на время матчей на «Месталье».
Как передает Marca, клуб призывает фанатов не употреблять семена подсолнечника, поскольку это ведет к формированию антисанитарных условий.
Остатки популярного блюда для перекуса привлекают крыс, что создает особые неудобства.
К тому же «Валенсия» получает жалобы от проживающих недалеко от стадиона горожан, которым не нравится шум, издаваемый техникой для уборки трибун от шелухи.
На «Месталье» продажа семечек будет запрещена, а болельщиков будут просить брать с собой пакет для шелухи, если они все же решат пронести их на игру.
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