«Валенсия» попросит не есть семечки на «Месталье». Остатки привлекают крыс, а шум от уборки трибун раздражает жителей района

Теги Валенсия Ла Лига болельщики Месталья Питание Футбол

Болельщикам «Валенсии» придется отказаться от семечек на время матчей на «Месталье».

Как передает Marca, клуб призывает фанатов не употреблять семена подсолнечника, поскольку это ведет к формированию антисанитарных условий.

Остатки популярного блюда для перекуса привлекают крыс, что создает особые неудобства.

К тому же «Валенсия» получает жалобы от проживающих недалеко от стадиона горожан, которым не нравится шум, издаваемый техникой для уборки трибун от шелухи.

На «Месталье» продажа семечек будет запрещена, а болельщиков будут просить брать с собой пакет для шелухи, если они все же решат пронести их на игру.

10 комментариев

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QWertY
Тогда Винисиуса буду поносить все 90 минут без остановки, а семечки помогали делать передышку
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Zlatan Ibra
можно попросить убирать за собой, ну или не мусорить
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marshalericsson1357
На стадионе Кубань тоже самое было. Когда Краснодар переехал на свой стадион, там просто запретили семечки
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Jesse Boy
на Месталье даже крысы летучие
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Jesse Boy
это же как громко надо убирать трибуны, чтобы беспокоить жителей целого района?
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Mark Safa
Ответ QWertY
Тогда Винисиуса буду поносить все 90 минут без остановки, а семечки помогали делать передышку
Можно просто громко хрумкать семечки, и винисиус их не услышит
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