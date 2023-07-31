Родри о голе «Интеру» в финале ЛЧ: «5 тысяч раз пересматривал, на всех языках! Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорник»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Родри Футбол

Родри поделился радостью от забитого в финале Лиги чемпионов гола.

Полузащитник «Манчестер Сити» поразил ворота «Интера» (1:0) во втором тайме и принес своей команде победу.

«Пять тысяч раз пересматривал! Во всех странах и на всех языках! На испанском, на английском, на немецком, на итальянском.

Думаю, это нечто особенное. Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорный полузащитник и не думаешь, что можешь сыграть решающую роль. Прекрасный момент.

Теперь, когда я еду в отпуск, фанаты распевают про меня песню. В этом смысле моя жизнь изменилась», – отметил хавбек.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
madaev
Все мы немного Родри
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ madaev
Все мы немного Родри
Конечно, перечитываем свои взлетевшие коменты😃
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов.
Просто красавец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ red hikkikomori
Не факт, это у Пепа они все топари, а вот без него мы видели как многие в тыкву превращаются
Родри был топарем и до МС. Уокер был топарем и в Шпорах. Диаш был лучшим защитником сезона в Европе до МС. Бернарду Силва был ведущим игроков клуба игравшем в полуфинале ЛЧ, который к слову по пути выбил МС Пепа. Марез вообще был лучшим игроком АПЛ до МС. Грилиш был игроком поколения, до МС. Сильва был неизвестным игроком до МС? Холланд? Агуэро? Хватит сказок, что в МС играют ноу неймы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ red hikkikomori
КДБ в Челси и сборной, Бернарду Силва в сборной, Ферран в Барсе , Канселу в Баварии
КДБ плохо играл за сборную? В 2018 Бельгия единственная сборная которая на равных играла с Францией и все контратаки Бельгии развивал именно де Брюйне и что то ты молчишь про Вольфсбург именно из которого де Брюйне и купили в МС, а в Германии он забил 10 голов и отдал 21 голевую за 34 матча это феноменально.
Канселу если бы играл хорошо, то не оказался бы в Баварии, а играл бы в МС. У тебя логики нет.
Бернарду Силва лучший игрок Лиги Нации 2019 это пусть не Евро или ЧМ, но все равно показатель высочайшего уровня.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
Ответ Мексиканская песня
Эх, Родри!!!!! Смотрим мы на Родри!!!!! Пусть кричат, это всего лишь Родриии!!!!! А он нам нравится!!!!!! Пусть и не красавец!!!!! ... и доверчив!!!!! А на на ннананааа !!!!!!!!
💊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий