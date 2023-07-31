Родри о голе «Интеру» в финале ЛЧ: «5 тысяч раз пересматривал, на всех языках! Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорник»

Родри поделился радостью от забитого в финале Лиги чемпионов гола.

Полузащитник « » поразил ворота « » (1:0) во втором тайме и принес своей команде победу.

«Пять тысяч раз пересматривал! Во всех странах и на всех языках! На испанском, на английском, на немецком, на итальянском.

Думаю, это нечто особенное. Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорный полузащитник и не думаешь, что можешь сыграть решающую роль. Прекрасный момент.

Теперь, когда я еду в отпуск, фанаты распевают про меня песню. В этом смысле моя жизнь изменилась», – отметил хавбек.

Два года назад Родри не попал в старт на финал ЛЧ – а сейчас забил победный! Пеп хвалит его не меньше Холанда, и по делу