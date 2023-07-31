Родри о голе «Интеру» в финале ЛЧ: «5 тысяч раз пересматривал, на всех языках! Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорник»
Родри поделился радостью от забитого в финале Лиги чемпионов гола.
Полузащитник «Манчестер Сити» поразил ворота «Интера» (1:0) во втором тайме и принес своей команде победу.
«Пять тысяч раз пересматривал! Во всех странах и на всех языках! На испанском, на английском, на немецком, на итальянском.
Думаю, это нечто особенное. Наслаждение такими моментами – часть футбола, особенно когда ты опорный полузащитник и не думаешь, что можешь сыграть решающую роль. Прекрасный момент.
Теперь, когда я еду в отпуск, фанаты распевают про меня песню. В этом смысле моя жизнь изменилась», – отметил хавбек.
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