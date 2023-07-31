Владислав Радимов: «Бах дал понять, что на Олимпиаде наших спортсменов не ждут. Лучше туда не ехать, нас будут просто унижать»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия МОК Томас Бах олимпийская сборная России Париж-2024 Футбол

Владислав Радимов считает, что российским спортсменам лучше не ехать на Олимпиаду.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля. 

«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.

Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки. В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России. 

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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31 комментарий

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Мукунку хороший
Экспертное мнение ветерана олимпийца))
+19
-3
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Денис Ширинов
Сегодня только понедельник же
+15
-6
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Вечно в бане
Нас и не на Олимпиаде не ждут. Много кого унизили из тех, кто сейчас выступает в нейтральном статусе? И что Радимов вообще подразумевает под унижением?
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Азамат Кабертай
Ответ тралмейстер
Всё верно. Пока наши спортсмены по разным причинам выступают под нейтральным флагом, об них будут вытирать ноги. Сами виноваты! Нужно выбирать или или, а на 2-х стульях не усидеть.
человек всю жизнь пашет и всю жизнь лишает себя многих вещей ради главной цели - Олимпиады. Многие спортсмены просто живут этой мечтой.
Почему спортсмен должен страдать из-за решений своего политического руководства? Хочет выступать под нейтральным флагом - имеет абсолютное право.
Он всю свою жизнь с детства шел к этому не ради того, чтобы забросить из-за решений престарелого диктатора
+4
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Александр Каретников
это благодаря нашему деду , спасибо как говорится ((((
+5
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Титюля
Ну и что? Топайте ножками, сжимайте кулачки, стирайте зубы в порошок или захлебнитесь желчью. Сабака лает - караван идет. Да на олимпиаде вас никто не ждет. Именно так выглядит реальность.
+6
-3
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Наталья Кузнецова
На скольки олимпиадах он сам участвовал, легко за чужой счет патриота строить.
+7
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Marina_Greta
Этому больше не наливать.
+3
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atomio
Ответ Денис Ширинов
Сегодня только понедельник же
Просто не закусил 🤷🏻‍♂️
+2
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lovkac
Ответ Sivka
Комментарий удален пользователем
Владислав, Вадим, Владимир, Вячеслав, все одно, действительно
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Бакинский Кот
Это как же нужно было постараться , что б вот так относились такой большой стране как Россия ?!
Спасибо деду за "победу ".
+2
0
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Евгений Шазиев
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В Париж теперь только на танке. А ведь Олимпиада зарождалась, как символ примирения.
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тралмейстер
Всё верно. Пока наши спортсмены по разным причинам выступают под нейтральным флагом, об них будут вытирать ноги. Сами виноваты! Нужно выбирать или или, а на 2-х стульях не усидеть.
+3
-1
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Григорий Иванченко
владик планировал поехать выиграть олимпиаду, но решил пока отложить, раз такое дело
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Павел Мельников
Сам Радимов к Олимпийским играм имеет весьма посредственное отношение. Сборная u-21 с ним в составе играла в олимпийской квалификации, проваливая ее с проигрышами таким странам, как Шотландия.
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Eugene88
Готовый депутат, упаковывайте и отправляйте
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Isshin88
Ответ Денис Ширинов
Сегодня только понедельник же
Видимо он ещё с выходных не отошёл.
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Азамат Кабертай
Ответ tankist231
У всех людей есть мечта, у многих она не сбывается и они живут дальше и эти переживут, есть вещи которые важней личных амбиций
например, это какие?
+1
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Isshin88
Ответ Мукунку хороший
Экспертное мнение ветерана олимпийца))
В Специальной Олимпиаде он регулярно принимает участие.
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Ебздрогыч
Радимов высказывается про олимпиаду потому, что у него есть олимпийка
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Сальный конь бомжа
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Dmitriy Racheev
Истина начинает достигать самых тугих
+3
-3
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Ковид 07.10.52
Спасибо Питеру за очередного эксперта олимпийского движения...Я только не понял, а чего это вдруг случился этот пук про ОИ у этого типа...
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Sivka
Ответ Денис Ширинов
Сегодня только понедельник же
Комментарий удален пользователем
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Savarona25
Тут всего две возможные публичные позиции для участников: или каяться, или вести себя по принципу "пошли вы все". И то и другое будет не слишком комфортно с точки зрения оптимальной психологической формы, что важно с точки зрения результатов.
+1
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