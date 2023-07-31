Владислав Радимов: «Бах дал понять, что на Олимпиаде наших спортсменов не ждут. Лучше туда не ехать, нас будут просто унижать»
Владислав Радимов считает, что российским спортсменам лучше не ехать на Олимпиаду.
Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля.
«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.
Томас Бах дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки. В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Почему спортсмен должен страдать из-за решений своего политического руководства? Хочет выступать под нейтральным флагом - имеет абсолютное право.
Он всю свою жизнь с детства шел к этому не ради того, чтобы забросить из-за решений престарелого диктатора
Спасибо деду за "победу ".