Владислав Радимов считает, что российским спортсменам лучше не ехать на Олимпиаду.

Олимпийский комитет России не получил приглашения на Игры в ранее установленный срок – 26 июля.

«Я всегда был за то, чтобы выступать на международных турнирах, пусть даже без гимна или флага. Но сейчас мне это кажется очень сомнительным.

дал понять: «Ребят, мы вас на Олимпиаде не ждем». После таких случаев опускаются руки. В моем понимании, лучше не ехать на Олимпиаду. Потому что нас будут просто унижать», – сказал футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России.

Летние Олимпийские игры пройдут в с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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