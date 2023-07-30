Ивич о 2:0 с «Сочи»: «Результатом довольны, по игре – не особо. «Краснодар» слишком спешил»

Владимир Ивич не удовлетворен игрой «Краснодара», несмотря на победу над «Сочи» (2:0).

«Была очень сложная игра, хоть и счет 2:0. У соперника было несколько хороших шансов. Они оказывали давление и хорошо играли в обороне.

Результатом мы довольны, но по игре – не особо. Мы старались играть слишком быстро впереди и спешили», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 2 матчей с 6 очками. Только «Спартак» может опередить его