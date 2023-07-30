Ивич о 2:0 с «Сочи»: «Результатом довольны, по игре – не особо. «Краснодар» слишком спешил»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Сочи Футбол

Владимир Ивич не удовлетворен игрой «Краснодара», несмотря на победу над «Сочи» (2:0).

«Была очень сложная игра, хоть и счет 2:0. У соперника было несколько хороших шансов. Они оказывали давление и хорошо играли в обороне.

Результатом мы довольны, но по игре – не особо. Мы старались играть слишком быстро впереди и спешили», – сказал главный тренер «Краснодара».

«Краснодар» лидирует в РПЛ после 2 матчей с 6 очками. Только «Спартак» может опередить его

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4 комментария

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Денис Чибиряк
Продолжает быть адекватным.
+7
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+7
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Ivan Medovnik
Молодец, держит в тонусе всех
0
0
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