«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 10 матчей подряд. Последнее поражение – от «Зенита» в апреле

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей подряд.

В матче 2-го тура РПЛ-2023/24 «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» со счетом 4:1, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. За этот период железнодорожники одержали 7 побед и три раза сыграли вничью.

Последнее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел в апреле. Тогда московская команда уступила «Зениту» со счетом 1:2.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Ден Ден
Спасибо Галактионову, но за защиту по-прежнему тревожно. Будем верить, что найдём оптимальную связку в обороне ❤️💚
+18
-1
+17
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Jah Rage
Ну наконец-то.. Год назад читали новости в стиле "локомотив не выигрывает ** матчей подряд"
+11
-1
+10
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Фут.Боль
Да и с Зенитом немного не повезло, играли достойно в том матче, в концовке сил не хватило.
+5
0
+5
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Spartakus1984
Вот и хорошо а то все жаловались что конкурентов нет зениту и чемпионат не интересен. Будет битва за 1 место)).
+5
-1
+4
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Roman
Ответ Ден Ден
Спасибо Галактионову, но за защиту по-прежнему тревожно. Будем верить, что найдём оптимальную связку в обороне ❤️💚
Понятно, что молодой Погостнов будет основным. А вот за вторую позицию будут бороться Фассон, Кузьмичев и Морозов. Я верю в Фассона, несмотря на провал с Рубином
+4
0
+4
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Spartakus1984
Ответ Filipp Gorski
Конечно когда Зенит ослаб сразу появилась конкуренция)
Это плохо или хорошо,не пойму?Все взаимосвязано ,когда у зенита появились деньги он стал побеждать,то есть другие на его фоне ослабли, а до этого проигрывал.
+2
0
+2
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mishakmv96
Галактионов вернул стабильность Локо, спасибо ему за это!
+1
0
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Иван Егурнов
Проблем в игре ещё много, но ребята показывают характер и добиваются результата. Молодцы! Тренер тоже не зря свой хлеб ест, видна работа
+1
0
+1
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0:4 на спотифай камп ноу
Эффект Дзюбиньо
0
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Ден Ден
Ответ Roman
Понятно, что молодой Погостнов будет основным. А вот за вторую позицию будут бороться Фассон, Кузьмичев и Морозов. Я верю в Фассона, несмотря на провал с Рубином
Согласен, надеюсь Фассон наберёт прежнюю форму, тогда скорее всего будет основным
0
0
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