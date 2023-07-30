«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 10 матчей подряд. Последнее поражение – от «Зенита» в апреле

«Локомотив» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей подряд.

В матче 2-го тура РПЛ-2023/24 « » на выезде обыграл « » со счетом 4:1, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. За этот период железнодорожники одержали 7 побед и три раза сыграли вничью.

Последнее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел в апреле. Тогда московская команда уступила «Зениту» со счетом 1:2.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.