«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 10 матчей подряд. Последнее поражение – от «Зенита» в апреле
«Локомотив» не проигрывает в Мир РПЛ 10 матчей подряд.
В матче 2-го тура РПЛ-2023/24 «Локомотив» на выезде обыграл «Факел» со счетом 4:1, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 10 матчей. За этот период железнодорожники одержали 7 побед и три раза сыграли вничью.
Последнее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел в апреле. Тогда московская команда уступила «Зениту» со счетом 1:2.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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