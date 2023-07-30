«ПСЖ» подписал воспитанника «Барсы» Тенаса. Вратарь перешел свободным агентом
«ПСЖ» подписал воспитанника «Барселоны» Арнау Тенаса.
22-летний голкипер перешел из «Барселоны» на правах свободного агента. Соглашение Тенаса с «ПСЖ» действует до 2026 года
Арнау Тенас - воспитанник «Барселоны». Летом 2023 года голкипер дошел до финала молодежного Евро-2023 со сборной Испании U-21. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: psg.fr
На молодежном уровне проявил себя неплохо. Был капитаном молодёжки Барселоны.
Bienvenue au PSG, Arnau !