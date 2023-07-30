«ПСЖ» подписал воспитанника «Барсы» Тенаса. Вратарь перешел свободным агентом

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«ПСЖ» подписал воспитанника «Барселоны» Арнау Тенаса.

22-летний голкипер перешел из «Барселоны» на правах свободного агента. Соглашение Тенаса с «ПСЖ» действует до 2026 года

Арнау Тенас - воспитанник «Барселоны». Летом 2023 года голкипер дошел до финала молодежного Евро-2023 со сборной Испании U-21. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: psg.fr

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7 комментариев

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Pedri
Снова в скамейке?
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Oleg Olegov
Теперь Мбаппе точно продлит контракт
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Fan de PSG depuis 2002
Он будет вторым голкипером. Навас скорее всего покинет клуб. Лучо хотел его подписать.

На молодежном уровне проявил себя неплохо. Был капитаном молодёжки Барселоны.

Bienvenue au PSG, Arnau !
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