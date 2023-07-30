«ПСЖ» подписал воспитанника «Барсы» Тенаса. Вратарь перешел свободным агентом

«ПСЖ» подписал воспитанника «Барселоны» Арнау Тенаса.

22-летний голкипер перешел из «Барселоны» на правах свободного агента. Соглашение Тенаса с « » действует до 2026 года

- воспитанник «Барселоны». Летом 2023 года голкипер дошел до финала молодежного Евро-2023 со сборной Испании U-21. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: psg.fr