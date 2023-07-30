Защитник «Ростова» Терентьев об 1:1 с «Зенитом»: «Не хватило времени, сравняли на последних минутах. Во втором тайме мы больше владели мячом»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Денис Терентьев Футбол

Денис Терентьев оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» (1:1) в матче 2-го тура Мир РПЛ.

— Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счету. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить.

— Сегодня удалось заявить новичков. Вы наигрывали два плана? С ними и без?

— Мы верили до конца. Но еще на предыгровой тренировке мы не знали, как будет. Было несколько перестановок в составе.

— Предполагалось, что вы проведете весь матч, или вынужденная замена Осипенко виновата?

— Я не знаю. Это надо у тренеров спрашивать, – сказал защитник «Ростова».

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3 комментария

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Удар Кержакова
Так хватило же времени.
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Ростов-на-Дону
Да, "Ростов" вчера потерял два очка.
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Amnesiac
Ответ Удар Кержакова
Так хватило же времени.
не хватило времени забить победный
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