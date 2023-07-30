Защитник «Ростова» Терентьев об 1:1 с «Зенитом»: «Не хватило времени, сравняли на последних минутах. Во втором тайме мы больше владели мячом»
Денис Терентьев оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» (1:1) в матче 2-го тура Мир РПЛ.
— Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счету. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить.
— Сегодня удалось заявить новичков. Вы наигрывали два плана? С ними и без?
— Мы верили до конца. Но еще на предыгровой тренировке мы не знали, как будет. Было несколько перестановок в составе.
— Предполагалось, что вы проведете весь матч, или вынужденная замена Осипенко виновата?
— Я не знаю. Это надо у тренеров спрашивать, – сказал защитник «Ростова».
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