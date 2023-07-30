Семак об атаках «Ростова»: «Особо острых моментов не было – офсайды. «Зенит» в обороне хорошо действовал»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Вячеслав Караваев Мохаммад Мохеби Футбол

Сергей Семак похвалил «Зенит» за игру в обороне в матче с «Ростовом».

Главный тренер петербургской команды ответил на вопрос об атаках соперника.

– Вы сегодня попробовали две схемы игры в обороне – с двумя и тремя центральными защитниками. На ваш взгляд, какая оказалась эффективнее, учитывая, что во втором тайме «Ростов» больше атаковал и было больше моментов и ударов?

– Не думаю, что больше. У Мохеби был опасный момент, когда он бил, но там был офсайд. Остальных особо острых моментов не было – два офсайда в концовке… Сказать, что была какая-то острота у наших ворот во втором тайме – скорее, нет.

А перешли на другую схему, потому что у «Ростова» довольно много высокорослых футболистов, которые неплохо играют. Замена была связана с тем, что Славе Караваеву иногда сложно было на длинных передачах играть с вышедшим игроком, поэтому мы перестроились, выпустили еще футболиста, который хорошо играет вверху, усилили этот аспект в игре нашей команды – игру на втором этаже.

По большому счету в первом тайме с углового достаточно острый момент был, когда дали возможность пробить, во втором тайме такого не помню. С точки зрения действий в обороне хорошо сыграли. Но, к сожалению, немножко недотянули, – сказал Семак по итогам завершившегося со счетом 1:1 матча 2-го тура Мир РПЛ.

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

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5 комментариев

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Красная стрела
Команда с огромным бюджетом и кучей легов, пытается дотянуть в матче с клубом, который только за несколько часов до игры смог игроков то зарегить. Речь достойная «гегемона»😂
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Spaten
Почему наши тренеры никогда не скажут, что соперник играл хорошо?
+5
-2
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analogia
Ответ Красная стрела
Команда с огромным бюджетом и кучей легов, пытается дотянуть в матче с клубом, который только за несколько часов до игры смог игроков то зарегить. Речь достойная «гегемона»😂
Вы что, Семак же Гений.. Вы ничего не понимаете, сейчас вам болельщики зенита все объяснят
+4
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Юрий Петрищев
Жалкие отговорки)) одна контратака за весь матч, что делали в остальное время))
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