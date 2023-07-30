Гончаренко о старте «Урала»: «Четыре очка в двух домашних матчах – неплохой результат»

Виктор Гончаренко оценил старт «Урала» в сезоне Мир РПЛ.

Главный тренер екатеринбуржцев высказался после матча 2-го тура с «Пари НН» (0:0).

«Мы хотели выиграть. Если в целом оценивать старт, то четыре очка в двух домашних матчах – неплохой для нас результат. Хотя когда получаешь порцию уверенности, когда приучил болельщика, что можешь обыграть любого соперника — нам хотелось сегодня взять три очка.

Нам не хватило динамики в центре поля. Медленно и сумбурно действовали с мячом. Были моменты у Дмитриева, у Егорычева, хотелось бы, чтобы мы их выжали», — сказал .