Глебов верит в чемпионство «Ростова»: «Работаем, чтобы удалось. Хотим улучшить результаты прошлого сезона»
Данил Глебов сообщил о чемпионских амбициях «Ростова».
– Какие задачи стоят перед «Ростовом» в этом сезоне?
– Конечно, хотим улучшить результаты прошлого сезона. Будем идти от игры к игре, хотим побеждать.
– Верите ли вы, что «Ростов» может стать чемпионом в этом году?
– А как без этого? Верим, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше.
– Есть ли амбиции поиграть в Европе?
– Я думаю, что у каждого нормального футболиста есть. Пока так.
– Вы делали превью в стиле «Бандитского Петербурга». Было ли что-то криминальное в вашей жизни?
– Нет, ничего такого, – с улыбкой ответил капитан «Ростова».
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