Глебов верит в чемпионство «Ростова»: «Работаем, чтобы удалось. Хотим улучшить результаты прошлого сезона»

Данил Глебов сообщил о чемпионских амбициях «Ростова».

– Какие задачи стоят перед «Ростовом» в этом сезоне?

– Конечно, хотим улучшить результаты прошлого сезона. Будем идти от игры к игре, хотим побеждать.

– Верите ли вы, что «Ростов» может стать чемпионом в этом году?

– А как без этого? Верим, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше.

– Есть ли амбиции поиграть в Европе?

– Я думаю, что у каждого нормального футболиста есть. Пока так.

– Вы делали превью в стиле «Бандитского Петербурга». Было ли что-то криминальное в вашей жизни?

– Нет, ничего такого, – с улыбкой ответил капитан «Ростова».

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