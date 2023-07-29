Головин после дубля «Болонье»: «Моя роль при новом тренере «Монако» останется прежней, где-то ближе к атаке. Главное – помогать команде побеждать»

Теги Монако лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) Болонья Александр Головин Ади Хюттер Футбол

Александр Головин подвел итоги товарищеского матча с «Болоньей» (3:2).

Российский хавбек «Монако» сделал дубль в этом матче. Головин также поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера Ади Хюттера.

«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры еще есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола.

Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно.

Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди.

Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», – заявил Головин.

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5 комментариев

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damondiamond
Саня, твоя роль на лёгкой линии, ты наш керри
+3
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Я всех их сделал
Ответ noti22
Вот кто подошёл бы Лацио на замену М-Савичу
Он дороже обойдётся, чем Лацио получил за Савича, Лотито удавится просто, он в жизни столько не платил и не заплатит, хотя Головину конечно давно пора в клуб поприличнее, при всём уважении нынешнему Монако ничего не светит ни во Франции, ни в Европе, это не та банда, что была в первый приход Жардима
+3
0
+3
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Gutalin
Ответ noti22
Вот кто подошёл бы Лацио на замену М-Савичу
Лацио он наверно не по карману
+2
0
+2
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noti22
Вот кто подошёл бы Лацио на замену М-Савичу
+1
-1
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