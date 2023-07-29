Головин после дубля «Болонье»: «Моя роль при новом тренере «Монако» останется прежней, где-то ближе к атаке. Главное – помогать команде побеждать»

Александр Головин подвел итоги товарищеского матча с «Болоньей» (3:2).

Российский хавбек «Монако» сделал дубль в этом матче. Головин также поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера Ади Хюттера.

«Готовимся к старту чемпионата в плановом режиме. Постепенно набираем форму, до первой официальной игры еще есть время. Что касается матча с «Болоньей», то начали не очень, пропустив два быстрых гола.

Но хорошо, что после перерыва сумели вернуться в игру, а в конце вырвали победу. Все понимают, что это товарищеская игра, но в любом случае отыграться с 0:2, сделать дубль и выиграть всегда приятно.

Требования нового главного тренера? Конечно, у каждого специалиста есть свои идеи, какие-то нюансы. Но думаю, моя роль останется прежней, где-то ближе к атаке. Нужно созидать, искать моменты впереди.

Если получается забивать, как в этом матче, или отдавать голевые передачи, это вообще здорово. Самое главное, помогать команде добиваться побед», – заявил Головин.