Далот о Роналду: «Его дисциплина меня больше всего впечатлила. Было очень приятно играть с ним»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Диогу Далот Футбол

Диогу Далот рассказал, чему научился у Криштиану Роналду.

«Он очень помог мне за пределами поля – своим поведением каждый день.

Думаю, мне многое дала его дисциплина, которая у Криштиану есть и была на протяжении всей карьеры.

Мне было приятно с ним играть и быть его партнером по команде.

Он мне очень помог. Некоторые вещи я придержу при себе, но в целом его дисциплина – это то, что меня больше всего впечатлило», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.

2 комментария

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QWertY
Особенно она впечатлила когда Кришти забил на предсезонку прошлым летом👍🏻
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AR Hongover
О да, дисциплиной в Юнайтед так и пахло. захотел - не приехал на предсезонку, захотел - вот тебе скандал прямо по ходу матча
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