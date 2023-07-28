Далот о Роналду: «Его дисциплина меня больше всего впечатлила. Было очень приятно играть с ним»

Диогу Далот рассказал, чему научился у Криштиану Роналду.

«Он очень помог мне за пределами поля – своим поведением каждый день.

Думаю, мне многое дала его дисциплина, которая у Криштиану есть и была на протяжении всей карьеры.

Мне было приятно с ним играть и быть его партнером по команде.

Он мне очень помог. Некоторые вещи я придержу при себе, но в целом его дисциплина – это то, что меня больше всего впечатлило», – сказал футболист «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот.