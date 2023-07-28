«Юве подпишет 20-летнего защитника «Валенсии» Гонсалеса. Он не играл за взрослую команду

Центральный защитник «Валенсии» Факундо Гонсалес близок к переходу в «Ювентус».

20-летний уругваец еще не дебютировал за первую команду «Валенсии», но «Юве» уже хочет его подписать.

Ожидается, что на следующей неделе итальянский клуб согласует все детали сделки. Пока неизвестно, останется ли игрок в «Юве» или уйдет в аренду.

С 2020 года Гонсалес выступает за резервную команду «Валенсии». Также он играет за Уругвай U20.