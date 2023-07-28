Чуквуэзе о «Милане»: «Я подумал, что это шутка, когда агент сообщил об интересе. Согласился без раздумий»

Теги Милан Вильярреал серия А Италия Ла Лига болельщики Джанлука Ди Марцио агенты Сэмюэл Чуквуэзе Футбол

Сэмюэл Чуквуэзе поделился эмоциями после перехода в «Милан».

Чуквуэзе перешел в «Милан» из «Вильярреала», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 20+8 млн евро.

«Это было прекрасное чувство, когда я узнал, что «Милан» хочет подписать меня. Я немного нервничал.

Болельщики писали мне во всех соцсетях и просили перейти в «Милан». Они замечательные, и первое впечатление на меня произвели именно болельщики. То, как они посылали мне слова поддержки и просили перейти, действительно побудило меня сделать это. Фанаты просто потрясающие.

Когда мой агент сказал, что я интересен «Милану», я подумал, что он шутит. Затем он прислал мне проект контракта с «Миланом», и я согласился без раздумий», – сказал вингер.

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7 комментариев

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corazón blanco
Удачи, на одного техничного и креативного игрока в серии А стало больше. С такими вингерами, как Леау и Чуквуэзе Милан просто обязан преобразиться в атаке.
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6tspey7tb5
Добро пожаловать Сэм
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niru
Скромность красит человека)
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Mykytka
Верим, что этот Самуэль из Вильяреала будет гораздо полезнее и эффективнее предыдущего Самуэля из Вильяреала…
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ParvizLNDRreal
Красавец. Скромность всегда украшает человека. Хочется пожелать ему всяческих успехов.
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NuevoCinemaParadiso
Ответ Mykytka
Верим, что этот Самуэль из Вильяреала будет гораздо полезнее и эффективнее предыдущего Самуэля из Вильяреала…
Предыдущий дал нам победу в чемпионате))
Этот даст победу в лиге чемпионов))))
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