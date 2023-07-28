Чуквуэзе о «Милане»: «Я подумал, что это шутка, когда агент сообщил об интересе. Согласился без раздумий»

Сэмюэл Чуквуэзе поделился эмоциями после перехода в «Милан».

Чуквуэзе перешел в «Милан» из «Вильярреала», подписав контракт до 2028 года. Сумма трансфера составила 20+8 млн евро.

«Это было прекрасное чувство, когда я узнал, что «Милан» хочет подписать меня. Я немного нервничал.

Болельщики писали мне во всех соцсетях и просили перейти в «Милан». Они замечательные, и первое впечатление на меня произвели именно болельщики. То, как они посылали мне слова поддержки и просили перейти, действительно побудило меня сделать это. Фанаты просто потрясающие.

Когда мой агент сказал, что я интересен «Милану», я подумал, что он шутит. Затем он прислал мне проект контракта с «Миланом», и я согласился без раздумий», – сказал вингер.