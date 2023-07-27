Забитцер об удалении фото времен «Баварии» из соцсетей: «Не все шло гладко, но я не вычеркнул эту главу из жизни. Этот клуб – моя детская мечта»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марсель Забитцер соцсети Футбол

Марсель Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей фото, связанные с «Баварией».

Ранее Забитцер перешел из «Баварии» в дортмундскую «Боруссию» за 19 миллионов евро.

Вторую половину сезона-2022/23 австриец провел в аренде в «Манчестер Юнайтед».

«Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но я не вычеркнул эту главу из своей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.

Но не все шло гладко. Это внутренние дела, не стоит говорить об этом. Это можно было предположить, если проследить за моим временем там. Но я не хочу говорить ничего плохого», – сказал Забитцер.

4 комментария

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Все просто Очень
Когда выходил играть за Баварию, пользы было 0 от него.
+3
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red hikkikomori
Ну удалил и удалил)
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Артур Ганненко
Переходя в Боруссию важно публично отметить, что твоя детская мечта - играть за Баварию
+2
-2
0
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kvn9
Когда выходил, был активен, тут предъявить нечего. Просто не потянул, считаю его хорошим, добротным игроком, но не топом, в Лейпциге был вроде неплох, но оказалось, что этого мало.
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