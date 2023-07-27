Хави о 3:5 от «Арсенала»: «Их интенсивность очень удивила – это ненормально для предсезонки. Игра походила на ЛЧ»

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал товарищеские матчи (клубы) Футбол

Хави высказался после поражения «Барселоны» от «Арсенала» (3:5) в товарищеском матче.

«Их интенсивность очень меня удивила. Это ненормально для предсезонного матча. Было столько тактических фолов... Матч больше походил на игру Лиги чемпионов, а не на товарищеский.

«Арсенал» заслужил победу. Главная причина поражения – разный уровень интенсивности и физической подготовки. Это их пятый матч. У них совсем другой ритм. Сейчас «Арсенал» на уровне Лиги чемпионов, и у них много игроков, которые очень опасны в атаке.

Это было хорошее шоу, но не очень приятная игра для тренеров», – сказал Хави.

В следующей товарищеской игре «Арсенал» сыграет с «Монако» (2 августа), а «Барса» – с мадридским «Реалом» (30 июля).

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56 комментариев

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Даулет Калмагамбет
А к матчам уровня ЛЧ Барса как всегда не готова
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-12
+90
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NIRVANA
Риго теперь придется ненавидеть еще и Арсенал, называть Артету физручелой. Столько дел у него теперь появилось
+41
-7
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Jazzzz
Не, это еще не уровень ЛЧ.
Вот если бы Арсенал 8 забил…
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Real7777
Ответ ZaSvabody
В прошлом году Барса обыграла в этом же турнире Реал. И что теперь, Реал не готов к ЛЧ?
В Реале никто не жаловался что все вокруг виноваты. Хави не хочет сказать правду что дырявый оборона?
+21
-7
+14
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Kaka_GOAT
"А ещё в Америке не умеют стричь газон" - добавил Хави
+20
-8
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f0rmoceft
Где Риго, гуру и прочие?
Алло... ау... это ветка вашего клуба, но вы все на ветках Реала сидите, иногда для приличия хоть отписывайтесь.
+7
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+6
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MajestySport
А быдлота от Араухо будто в финале Лиги Конференций играл
+8
-3
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ZaSvabody
Ответ Mark Safa
Я думал Барса всегда хочет побеждать? А тут вдруг соперник играл как в ЛЧ и потом бац-вторая смена
Да-да-да. Кровь из носу побеждать в первом товарняке после массового отравления всей команды - это цель номер один любой команды.
+8
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DolJun
Ответ NIRVANA
Риго теперь придется ненавидеть еще и Арсенал, называть Артету физручелой. Столько дел у него теперь появилось
местные кулес из-за матчей интер майами сейчас активничают больше по ночам, поэтому чуть свободнее задышалось на спортсе
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Пепси пеналдувич
У Арсенала 4 матч, у Барсы 1 матч это. Артета выставил боевой состав, а Барса новичков и молодняк, так что не думаю,что надо винить Барселону за поражение,но это не отменяет факта - играли хуже чем Арсенал, один Сака треху мог положить.
+6
-3
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Отец Абду
Ну понятно же... У одного уровень ЛЧ, а другого ЛЕ:)
+16
-13
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Parce
Ответ Real7777
В Реале никто не жаловался что все вокруг виноваты. Хави не хочет сказать правду что дырявый оборона?
А где ты увидел, что Хави жалуется?
+2
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Александр Степанов
Ответ Вячеслав Новиков
Опять одни оправдание, при всём уважении, сколько можно то? я понимаю что товарняк, но я считаю что из Хави тренер, ну совсем не очень
Я не понимаю каким местом вы читаете его интервью. Где вы видите оправдания?
Любого тренера всегда спрашивают про то, что получилось, а что нет, почему проиграли.
Он сказал: интенсивность Арсенала удивила, Арсенал заслужил победу. Почему нельзя просто прочитать что написано, а не додумывать?
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Parce
Ответ Отец Абду
Ну понятно же... У одного уровень ЛЧ, а другого ЛЕ:)
Ну да, интересно сколько кубков лч у команды уровня эл че
+3
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Eclatsport
Чаве весной: это ненормально для ЛЕ. Игра походила на ЛЧ.
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Итачи Учиха
Алонсо и Дест днари.
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3xclus1ve
Ответ Даулет Калмагамбет
А к матчам уровня ЛЧ Барса как всегда не готова
Это их 5-я игра, Карл, 5-я.
+3
-2
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!!!Bata!!!
Ответ ZaSvabody
В прошлом году Барса обыграла в этом же турнире Реал. И что теперь, Реал не готов к ЛЧ?
И что, в итоге Реал выиграл ЛЧ?
+1
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Agamyrat Agamyradow
кто виноват в том что у его команды интенсивность ниже чем у другого?
+4
-3
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Максуд Фаттоев
без Буси трудно будет
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войд
Ответ MajestySport
А быдлота от Араухо будто в финале Лиги Конференций играл
Это и есть реальный уровень хруста-привоза,которого распиарили местные фантики бчГ)
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Сикарио
Хаве о 3:5 от «Арсенала»: «Их интенсивность очень удивила – это ненормально для предсезонки. Игра походила на ЛЧ, а в ЛЧ, как вы знаете, нас наказывают и в хвост и в гриву»
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elaman kojogeldiev
В товарняке игроки барсы рубили зади игроков Арсенала
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ilmir84
по его словам можно делать вывод-еще не скоро Барса сможет составлять конкуренцию на этом уровне. хотя это уже не первый сезон всем очевидно, при таком бардаке в клубе им и ЛЕ станет кошмаром.
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Syndycate
Хави так и продолжает оправдываться и винить всех вокруг после поражения, газон, голубей насравших у штрафной, тяжелые трусы
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