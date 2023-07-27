Хави о 3:5 от «Арсенала»: «Их интенсивность очень удивила – это ненормально для предсезонки. Игра походила на ЛЧ»
Хави высказался после поражения «Барселоны» от «Арсенала» (3:5) в товарищеском матче.
«Их интенсивность очень меня удивила. Это ненормально для предсезонного матча. Было столько тактических фолов... Матч больше походил на игру Лиги чемпионов, а не на товарищеский.
«Арсенал» заслужил победу. Главная причина поражения – разный уровень интенсивности и физической подготовки. Это их пятый матч. У них совсем другой ритм. Сейчас «Арсенал» на уровне Лиги чемпионов, и у них много игроков, которые очень опасны в атаке.
Это было хорошее шоу, но не очень приятная игра для тренеров», – сказал Хави.
В следующей товарищеской игре «Арсенал» сыграет с «Монако» (2 августа), а «Барса» – с мадридским «Реалом» (30 июля).
Вот если бы Арсенал 8 забил…
Алло... ау... это ветка вашего клуба, но вы все на ветках Реала сидите, иногда для приличия хоть отписывайтесь.
Любого тренера всегда спрашивают про то, что получилось, а что нет, почему проиграли.
Он сказал: интенсивность Арсенала удивила, Арсенал заслужил победу. Почему нельзя просто прочитать что написано, а не додумывать?