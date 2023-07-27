Грилиш о требле «Ман Сити»: «Лучшие недели в жизни. Это был ураган»
Джек Грилиш назвал время после выигрыша требла лучшим в жизни.
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл три трофея – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.
«Это был ураган. Первые две или три недели после того, как мы выиграли требл, я не очень-то это осознавал. Сейчас прошло время, и я принял это. Это лучшие недели в моей жизни.
Было напряженно, потому что если вернуться к перерыву на матчи сборных в марте, я тогда думал: «Выиграем ли мы что-то в этом сезоне?»
Потому что мы проиграли в Кубке лиги, шли вторыми в АПЛ, были в четвертьфинале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии.
И после паузы на игры в сборных нас было не остановить, особенно в апреле, когда мы провели восемь или девять матчей, сыграв лишь раз в ничью с «Баварией», причем нам тогда необязательно было выигрывать», – сказал Джек Грилиш.
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