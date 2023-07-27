Грилиш о требле «Ман Сити»: «Лучшие недели в жизни. Это был ураган»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Джек Грилиш алкоголь и спорт Футбол

Джек Грилиш назвал время после выигрыша требла лучшим в жизни.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграл три трофея – АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

«Это был ураган. Первые две или три недели после того, как мы выиграли требл, я не очень-то это осознавал. Сейчас прошло время, и я принял это. Это лучшие недели в моей жизни.

Было напряженно, потому что если вернуться к перерыву на матчи сборных в марте, я тогда думал: «Выиграем ли мы что-то в этом сезоне?»

Потому что мы проиграли в Кубке лиги, шли вторыми в АПЛ, были в четвертьфинале Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Англии.

И после паузы на игры в сборных нас было не остановить, особенно в апреле, когда мы провели восемь или девять матчей, сыграв лишь раз в ничью с «Баварией», причем нам тогда необязательно было выигрывать», – сказал Джек Грилиш.

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3 комментария

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леннорыч-абрамович
Наконец-то Грилиш вышел из запоя, начал интервью раздавать, скоро приступит к тренировкам.
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