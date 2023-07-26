ЦСКА отдал Яковлева в аренду «Химкам» с правом выкупа. Форвард продлил контракт перед трансфером

«Химки» арендовали форварда Владислава Яковлева у ЦСКА.

21-летний нападающий перед уходом продлил контракт с московским клубом до окончания сезона-2025/26.

Соглашение с «Химками» предусматривает опцию выкупа.

За основную команду ЦСКА Яковлев сыграл в общей сложности 34 матча.

Весеннюю часть прошлого сезона форвард провел в «Пари НН», где в 15 играх забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.