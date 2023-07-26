ЦСКА отдал Яковлева в аренду «Химкам» с правом выкупа. Форвард продлил контракт перед трансфером

Теги ЦСКА Химки премьер-лига Россия трансферы Первая лига Владислав Яковлев Футбол

«Химки» арендовали форварда Владислава Яковлева у ЦСКА.

21-летний нападающий перед уходом продлил контракт с московским клубом до окончания сезона-2025/26.

Соглашение с «Химками» предусматривает опцию выкупа.

За основную команду ЦСКА Яковлев сыграл в общей сложности 34 матча.

Весеннюю часть прошлого сезона форвард провел в «Пари НН», где в 15 играх забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Новый Базелюк?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crosser
Похоже будет продажа следующим летом!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baranov
Ответ Тимофей Барсуков
самая гениальное решение отдать помазуна в аренду, непонятно зачем. он сейчас на порядок лучше акинфеева
Один матч посмотрели и делаете выводы, да уж, дети не выросли еще
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ FilinMD
Новый Базелюк?
скорее новый Жамалетдинов. Нестабильный фланговый нападающий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IgroMan18
Ответ Crosser
Похоже будет продажа следующим летом!
Кому не нужен? Если только за 100к евро
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
У ЦСКА скоро и на замену некому будет выходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тимофей Барсуков
Ответ Alexander Baranov
Один матч посмотрели и делаете выводы, да уж, дети не выросли еще
ты смотрел матчи Урала в кубке ? я да . он в кубке столько сейфов сделал . но если не веришь мне посмотри его трансферную стоимость на трансфермаркете, а потом умничай
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ktoto_V_Dome
Ответ OneLad
экономия двигатель армейцев
Возвращаемся в 90ые, когда реально играть в ЦСКА было некому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий