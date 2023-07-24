«Зенит» опять станет чемпионом, свои очки будет забирать даже при плохой игре. Вся борьба пойдет за второе место». Наумов об РПЛ

Николай Наумов считает, что «Зенит» в стартовавшем сезоне вновь станет чемпионом Мир РПЛ.

— «Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот « » в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли переготовились. Может быть, Личка их просто перегрузил. Потому что то, как «Динамо» выглядело, это никуда не годится. И они заслуженно проиграли по всем статьям [«Краснодару»].

— А ЦСКА в Екатеринбурге?

— Армейцы с « » вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита».

Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка, она традиционно идет по сезону ровно. А это как раз залог успеха.

— Даже если Малком уедет?

— Да, даже если уедет. Потому что и без него состав у «Зенита» сильный, сколько у них игроков хороших, плюс еще ожидают хорошего бразильца, звезду. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место.

— Грустные перспективы.

— Грустно, но это данность. Даже при невнятной игре они свое забивают.

— А надежды на «Спартак» нет?

— А что « »? Он опять будет как на качелях – вверх-вниз. Он как был нестабильным, так и останется. С интересной игрой, но один матч выиграет, другой проиграет. А на длительном этапе соревнований это неприемлемо, если ты хочешь стать первым.

Если хочешь стать первым, надо забирать свои очки, – сказал экс-президент «Локомотива».