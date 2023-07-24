«Зенит» опять станет чемпионом, свои очки будет забирать даже при плохой игре. Вся борьба пойдет за второе место». Наумов об РПЛ
Николай Наумов считает, что «Зенит» в стартовавшем сезоне вновь станет чемпионом Мир РПЛ.
— «Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот «Динамо» в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли переготовились. Может быть, Личка их просто перегрузил. Потому что то, как «Динамо» выглядело, это никуда не годится. И они заслуженно проиграли по всем статьям [«Краснодару»].
— А ЦСКА в Екатеринбурге?
— Армейцы с «Зенитом» вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита».
Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка, она традиционно идет по сезону ровно. А это как раз залог успеха.
— Даже если Малком уедет?
— Да, даже если уедет. Потому что и без него состав у «Зенита» сильный, сколько у них игроков хороших, плюс еще ожидают хорошего бразильца, звезду. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место.
— Грустные перспективы.
— Грустно, но это данность. Даже при невнятной игре они свое забивают.
— А надежды на «Спартак» нет?
— А что «Спартак»? Он опять будет как на качелях – вверх-вниз. Он как был нестабильным, так и останется. С интересной игрой, но один матч выиграет, другой проиграет. А на длительном этапе соревнований это неприемлемо, если ты хочешь стать первым.
Если хочешь стать первым, надо забирать свои очки, – сказал экс-президент «Локомотива».
С Цска за весь матч не нанесли ни одного удара в створ.
Да, может он и станет, но пока аргументы какие-то жиденькие, потому что пока за 3 таймы игры в равных составах Зенит не создал вообще ничего…..