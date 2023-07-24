«Зенит» опять станет чемпионом, свои очки будет забирать даже при плохой игре. Вся борьба пойдет за второе место». Наумов об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Николай Наумов Футбол

Николай Наумов считает, что «Зенит» в стартовавшем сезоне вновь станет чемпионом Мир РПЛ.

— «Зенит» очень часто играет невнятно, но все равно свои очки берет. А вот «Динамо» в первом матче выглядело просто отвратительно. То ли они не готовы к сезону, то ли переготовились. Может быть, Личка их просто перегрузил. Потому что то, как «Динамо» выглядело, это никуда не годится. И они заслуженно проиграли по всем статьям [«Краснодару»].

— А ЦСКА в Екатеринбурге?

— Армейцы с «Зенитом» вроде бы выглядели неплохо в матче за Суперкубок, а вот «Уралу» проиграли по делу. Я думаю, нас вообще ожидает очень интересный чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Многие туры будет такие, когда лидеры будут проигрывать. За исключением «Зенита».

Петербуржцы, повторюсь, свои очки будет забирать, даже при плохой игре. Потому что у команды стабильный состав и глубокая скамейка, она традиционно идет по сезону ровно. А это как раз залог успеха.

— Даже если Малком уедет?

— Да, даже если уедет. Потому что и без него состав у «Зенита» сильный, сколько у них игроков хороших, плюс еще ожидают хорошего бразильца, звезду. Так что «Зенит» опять станет чемпионом, и вся борьба будет идти за второе место.

— Грустные перспективы.

— Грустно, но это данность. Даже при невнятной игре они свое забивают.

— А надежды на «Спартак» нет?

— А что «Спартак»? Он опять будет как на качелях – вверх-вниз. Он как был нестабильным, так и останется. С интересной игрой, но один матч выиграет, другой проиграет. А на длительном этапе соревнований это неприемлемо, если ты хочешь стать первым.

Если хочешь стать первым, надо забирать свои очки, – сказал экс-президент «Локомотива».

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26 комментариев

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lovkac
Ответ Ранальду с пивком
Без Малкома, Вендела и если еще Клаудиньо уйдёт , у соперников будут хорошие шансы , пока Зенит им найдет замену , пока вольются . Просто конкуренты очки теряют со всякими Факелами , Оренбургами , Пари, а Зенит берет очки там где должен брать
Первые чемпионства Зенит брал и без Малкома, и без Вендела, и без Клауда, это так к слову.
+12
-4
+8
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Сергей Жарковский
О чемпионстве говорить пока рано, сезон только начинается, но надеюсь что Зенит, несмотря на уход сильных игроков, сохранит костяк команды и по-прежнему будет радовать поклонников своими победами!
+8
-2
+6
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fussballer
Реальный пацан не ошибается!
+4
0
+4
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Caniball
Ответ Ранальду с пивком
Без Малкома, Вендела и если еще Клаудиньо уйдёт , у соперников будут хорошие шансы , пока Зенит им найдет замену , пока вольются . Просто конкуренты очки теряют со всякими Факелами , Оренбургами , Пари, а Зенит берет очки там где должен брать
Ну так справедливости ради, в матче с НН Зенит вообще не знал, что ему делать и как вскрывать оборону, пока у НН не удалили игрока.
С Цска за весь матч не нанесли ни одного удара в створ.
+5
-2
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Ранальду с пивком
Без Малкома, Вендела и если еще Клаудиньо уйдёт , у соперников будут хорошие шансы , пока Зенит им найдет замену , пока вольются . Просто конкуренты очки теряют со всякими Факелами , Оренбургами , Пари, а Зенит берет очки там где должен брать
+3
-2
+1
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Голубой лев
Чойта сразу грустные? Нормальные перспективы :)
+1
0
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Алексей Ненахов
Ответ lovkac
Первые чемпионства Зенит брал и без Малкома, и без Вендела, и без Клауда, это так к слову.
Дзюба Азмун , хорошая защита была сыгранный коллектив
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belikovda.90
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Ответ Caniball
Ну так справедливости ради, в матче с НН Зенит вообще не знал, что ему делать и как вскрывать оборону, пока у НН не удалили игрока. С Цска за весь матч не нанесли ни одного удара в створ.
Ты не думал, что Зенит ещё только вкатывается в сезон. Такой же футбол был в первых турах в прошлом году. В 1 туре сыграли 1:1 с Химиками Юрана
+1
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Hunt13
Ответ Голубой лев
Чойта сразу грустные? Нормальные перспективы :)
Вы не с Нижнего Новгорода?)
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Алексей Иванов
ностадамус....
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Mark Safa
Ответ Сергей Жарковский
О чемпионстве говорить пока рано, сезон только начинается, но надеюсь что Зенит, несмотря на уход сильных игроков, сохранит костяк команды и по-прежнему будет радовать поклонников своими победами!
Думал фамилия Жириновский
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mars
Ответ fussballer
Реальный пацан не ошибается!
так-то да
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блокад блокадыч
Ответ Ранальду с пивком
Без Малкома, Вендела и если еще Клаудиньо уйдёт , у соперников будут хорошие шансы , пока Зенит им найдет замену , пока вольются . Просто конкуренты очки теряют со всякими Факелами , Оренбургами , Пари, а Зенит берет очки там где должен брать
так Оренбург хорошая команда
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belikovda.90
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Ответ Caniball
Тут безальтернивно заявляют, что Зенит без проблем опять станет чемпионом. Да, может он и станет, но пока аргументы какие-то жиденькие, потому что пока за 3 таймы игры в равных составах Зенит не создал вообще ничего…..
Если анализировать все команды. То сильнее Зенита нет. Если другие не будут терять очки с середниками, то будет конкуренция. Что вряд ли. Спартак еле спася против Оренбурга дома
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belikovda.90
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Ответ Caniball
Тут безальтернивно заявляют, что Зенит без проблем опять станет чемпионом. Да, может он и станет, но пока аргументы какие-то жиденькие, потому что пока за 3 таймы игры в равных составах Зенит не создал вообще ничего…..
Плюс ты забыл удар в перекладину Карьеры на 2 минуте против Пари НН
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belikovda.90
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Ответ Caniball
Тут безальтернивно заявляют, что Зенит без проблем опять станет чемпионом. Да, может он и станет, но пока аргументы какие-то жиденькие, потому что пока за 3 таймы игры в равных составах Зенит не создал вообще ничего…..
Зенит играл против низкого блока. Кто в РПЛ так играет, кроме команд Юрана и Федотова?
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Caniball
Ответ belikovda.90
Ты не думал, что Зенит ещё только вкатывается в сезон. Такой же футбол был в первых турах в прошлом году. В 1 туре сыграли 1:1 с Химиками Юрана
Тут безальтернивно заявляют, что Зенит без проблем опять станет чемпионом.
Да, может он и станет, но пока аргументы какие-то жиденькие, потому что пока за 3 таймы игры в равных составах Зенит не создал вообще ничего…..
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fussballer
Ответ lovkac
Первые чемпионства Зенит брал и без Малкома, и без Вендела, и без Клауда, это так к слову.
А в 1984 году вообще без легионеров!
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Князь из Питера
А какого бразила мы еще ждес, да еще и звезду?
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angry horse
Там, где Зенит может допустить одну осечку, остальные клубы обязательно допустят их больше. Это так🤷‍♂️
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redbalance
экс-президент «Мочалок», а о них не слова....наверное все ок.
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0:4 на спотифай камп ноу
Очень самонадеянно так говорить
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