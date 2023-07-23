Хадсон-Одои может уйти в аренду в «Лацио». «Челси» настаивает на обязательном выкупе

Каллум Хадсон-Одои может перейти в «Лацио».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, « » хочет арендовать Хадсона-Одои у « » с правом выкупа. 22-летний полузащитник согласен на переход.

Однако «Челси» настаивает на обязательном выкупе. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца июля.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Хадсона-Одои ведет «Фулхэм». Полузащитником также интересуются «Милан» и «Ноттингем Форест».

Со статистикой выступлений Каллума Хадсона-Одои можно ознакомиться здесь.