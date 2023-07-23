Хадсон-Одои может уйти в аренду в «Лацио». «Челси» настаивает на обязательном выкупе
Каллум Хадсон-Одои может перейти в «Лацио».
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Лацио» хочет арендовать Хадсона-Одои у «Челси» с правом выкупа. 22-летний полузащитник согласен на переход.
Однако «Челси» настаивает на обязательном выкупе. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца июля.
Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Хадсона-Одои ведет «Фулхэм». Полузащитником также интересуются «Милан» и «Ноттингем Форест».
Со статистикой выступлений Каллума Хадсона-Одои можно ознакомиться здесь.
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