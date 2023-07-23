Хадсон-Одои может уйти в аренду в «Лацио». «Челси» настаивает на обязательном выкупе

Теги Лацио Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Каллум Хадсон-Одои Футбол

Каллум Хадсон-Одои может перейти в «Лацио».

По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Лацио» хочет арендовать Хадсона-Одои у «Челси» с правом выкупа. 22-летний полузащитник согласен на переход.

Однако «Челси» настаивает на обязательном выкупе. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца июля.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере Хадсона-Одои ведет «Фулхэм». Полузащитником также интересуются «Милан» и «Ноттингем Форест».

Со статистикой выступлений Каллума Хадсона-Одои можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Милан 757
22 года ему всего, обалдеть, а на слуху уже лет 5 наверное ...
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Олег Комисаров
Потом опять на Захаряна денег не останется 😂😂😂
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Акира_1
Пока одно из лучших трансферных окон Челси. Если ещё купят игрока в центр поля и вингера, при этом сплавив Зиеша и Лукаку, то прям 5 из 5.
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DaBebraZ
надо было тогда Баварии ещё его продавать
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Born is the King
Будет полноценный трансфер. Хороший переход для Каллума. Воспитанникам Кобхема в целом нравится Кальчо
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Не придумал...
передачу на Захаряна в финале лч отдаст
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ya_za_ac_milan
В Лацио нет в составе темнокожих игроков. И тифози не очень любят темнокожих. Учитывая, что Хадсон Одои играет на среднепаршивом уровне, то его возненавидят местные фанаты и закидают бананами. Зря он в это ввязывается.
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