Личка о капитанстве Бальбуэна в «Динамо»: «Он не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Все игроки написали три имени, Фабиан был среди них»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Фабиан Бальбуэна Спорт-Экспресс Марцел Личка Футбол

Марцел Личка объяснил, почему Фабиан Бальбуэна был выбран капитаном «Динамо».

Парагвайский защитник вернулся в «Динамо» после приостановки контракта в 2022 году. Сезон-2022/23 Бальбуэна провел в бразильском «Коринтианс».

– Почему капитаном команды стал Бальбуэна, который сбежал из Москвы?

– Бальбуэна не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Я спросил у команды, кто может быть лидером и капитаном. Все игроки написали три имени. И Фабиан был одним из них. Поэтому в матче с «Краснодаром» капитаном был Бальбуэна.

– Будет ли у российских игроков шанс на капитанство?

– Да.

– Правда, что вы сказали Фомину кричать, когда он подсказывает?

– Даня – очень классный человек, очень умный футболист. Но он немного тихий. И когда в раздевалке что-то идет не по плану, нужно сказать жестче. Я сделал капитаном Фабиана, – сказал главный тренер «Динамо».

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17 комментариев

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Кеша
Бальбуэна уехал по семейным обстоятельствами. Устроил для команды прощальный ужин . Так не убегают. Убежали Зобнин и Ташаев , променяв честь и достоинство на собственное благополучие .
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Kemal Gul
Бальбуэна хотя бы сезон 21/22 доиграл и обо всём договорился с руководством перед отъездом, а не как Варела. Вообще не понимаю, чего все так взъелись из-за этого капитанства. Вратаря Личка назначать не хочет, это его позиция, Фомин действительно тихоня, ну какой из него капитан? И какие варианты остаются? Паршивлюк лидер, но он не игрок основы. Пусть будет Бальбуэна, раз есть лидерские качества
+8
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+8
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superbro
Он не сбежал, а совершил тактическое отступление, так мне сказал Станислав Саламович
+6
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CriminalJoint62
Динамо срочно нужно постелить искусственный газон. Иначе Личка не справится
+4
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Ape1sin
латиносы отблагодарили тренера вчера. Личка ошибся придумал перемудрил с капитанством, аукнется ещё не раз
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Dmitry Gaidar
Бальбуэна достойный кэп
и защитник отличный!
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Кеша
Шамарин давай веселее , напрягись уже , а то как то слабо выступаешь.
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Кеша
Ответ БолельщикСоСтажем
То что происходит с «Динамо» это стыд
А в чем стыд ?? А контракт Марио с Зенитом это не стыд армейцев , которые хотели отступные (слезы для ЦСКА) переложить на Фернандеса? Мы , динамовцы не приходили на армейские ветки и не лили желчь на ЦСКА , а если и приходили , то поддерживали в своих комментариях во всем .
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БолельщикСоСтажем
Ответ Кеша
А в чем стыд ?? А контракт Марио с Зенитом это не стыд армейцев , которые хотели отступные (слезы для ЦСКА) переложить на Фернандеса? Мы , динамовцы не приходили на армейские ветки и не лили желчь на ЦСКА , а если и приходили , то поддерживали в своих комментариях во всем .
Детский сад про ветки и слезы, а тем более желчь… у меня больше 50 выездов за «Динамо», если я не подписан на этом сайте на новости, это не значит что я болею против них. Динамо сейчас - это боль.
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БолельщикСоСтажем
Ответ Кеша
Если вы не в теме , то по прошлому сезону Динамо в раскрутке бренда и продажи мерчей, проще говоря сувениров, заняло по обьему продаж первое место в РПЛ , а по посещаемости матчей во второй половине сезона первое место среди московских команд.
Для меня это ужасно
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БолельщикСоСтажем
Ответ Кеша
Ну красавчик , что сказать . А у меня стаж с 68 года . Я даже не знаю сколько это хоккейных и футбольных матчей . Хорошо сказал про молодого человека , спасибо . Держу себя в форме )))
Уважение. Тем более не могу разделить вашего позитива относительно того что происходит в команде. Всё сыпется. Команды нет, остался только бизнес проект от втб.
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Кеша
Ответ БолельщикСоСтажем
Уважение. Тем более не могу разделить вашего позитива относительно того что происходит в команде. Всё сыпется. Команды нет, остался только бизнес проект от втб.
По сравнению с прошлым сезоном больше позитива . Это надо честно признать . Да , проиграли играющей команде , которая по итогам прошлого сезона была выше в таблице . Но это не трагедия . Поживем увидим . А по первому матчу не стоит делать никаких выводов .
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БолельщикСоСтажем
Ответ Кеша
По сравнению с прошлым сезоном больше позитива . Это надо честно признать . Да , проиграли играющей команде , которая по итогам прошлого сезона была выше в таблице . Но это не трагедия . Поживем увидим . А по первому матчу не стоит делать никаких выводов .
Я в целом делаю выводы, не по одному матчу, думаю что будет всё только хуже
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