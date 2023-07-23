Личка о капитанстве Бальбуэна в «Динамо»: «Он не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Все игроки написали три имени, Фабиан был среди них»

Марцел Личка объяснил, почему Фабиан Бальбуэна был выбран капитаном «Динамо».

Парагвайский защитник вернулся в «Динамо» после приостановки контракта в 2022 году. Сезон-2022/23 Бальбуэна провел в бразильском «Коринтианс».

– Почему капитаном команды стал Бальбуэна, который сбежал из ?

– не сбежал из Москвы, я знаю другую историю. Я спросил у команды, кто может быть лидером и капитаном. Все игроки написали три имени. И Фабиан был одним из них. Поэтому в матче с «Краснодаром» капитаном был Бальбуэна.

– Будет ли у российских игроков шанс на капитанство?

– Да.

– Правда, что вы сказали кричать, когда он подсказывает?

– Даня – очень классный человек, очень умный футболист. Но он немного тихий. И когда в раздевалке что-то идет не по плану, нужно сказать жестче. Я сделал капитаном Фабиана, – сказал главный тренер «Динамо».

Фомин о смене капитана в «Динамо»: «Пацаны, как я могу отреагировать? Я был разочарован»