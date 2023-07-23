«Бавария» начала переговоры с агентами Буну. «Севилья» готова продать вратаря сборной Марокко

«Бавария» начала переговоры по трансферу Яссина Буну.

По информации журналиста Керри Хау, мюнхенцы вступили в переговоры с представителями Буну.

Марокканский голкипер не поехал с «Севильей» в предсезонный тур в Германию, поскольку клуб готов выслушать предложения о его трансфере.

Ранее сообщалось, что в подписании Буну также заинтересованы «ПСЖ» и «Аль-Наср».

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?