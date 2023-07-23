«Бавария» начала переговоры с агентами Буну. «Севилья» готова продать вратаря сборной Марокко
«Бавария» начала переговоры по трансферу Яссина Буну.
По информации журналиста Керри Хау, мюнхенцы вступили в переговоры с представителями Буну.
Марокканский голкипер не поехал с «Севильей» в предсезонный тур в Германию, поскольку клуб готов выслушать предложения о его трансфере.
Ранее сообщалось, что в подписании Буну также заинтересованы «ПСЖ» и «Аль-Наср».
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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