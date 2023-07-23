«Бавария» начала переговоры с агентами Буну. «Севилья» готова продать вратаря сборной Марокко

Теги Бавария бундеслига Германия Севилья Ла Лига возможные трансферы Яссин Буну Футбол

«Бавария» начала переговоры по трансферу Яссина Буну.

По информации журналиста Керри Хау, мюнхенцы вступили в переговоры с представителями Буну.

Марокканский голкипер не поехал с «Севильей» в предсезонный тур в Германию, поскольку клуб готов выслушать предложения о его трансфере.

Ранее сообщалось, что в подписании Буну также заинтересованы «ПСЖ» и «Аль-Наср».

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 Буну провел 25 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Севилья» готова продать всех. Как это понимать?

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4 комментария

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Gorg
Опять ПСЖ, надоели уже
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Mr@k
Буну ещё Нойера посадит
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Jor Hakobyan
Аль-Псж и Аль-Наср всегда в деле?
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