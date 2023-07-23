Вильзон Изидор: «Локомотив» сможет забрать чемпионство у «Зенита», если будет успешно выступать»

Вильзон Изидор считает, что «Локомотив» может побороться за чемпионство.

«У нас есть отличные перспективы – мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Посмотрим, удастся ли нам побороться за первое место. Но спрашивать о наших целях нужно не меня.

Как мне кажется, если будем успешно выступать, то сможем забрать у «Зенита» чемпионство в этом сезоне», – сказал форвард «Локомотива».

По итогам прошлого сезона Мир «Локомотив» занял 8-е место в таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вчера в 1-м туре нового сезона «Локо» сыграл 2:2 с «Рубином».