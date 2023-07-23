Вильзон Изидор: «Локомотив» сможет забрать чемпионство у «Зенита», если будет успешно выступать»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор считает, что «Локомотив» может побороться за чемпионство.

«У нас есть отличные перспективы – мы хотим забраться максимально высоко в турнирной таблице. Посмотрим, удастся ли нам побороться за первое место. Но спрашивать о наших целях нужно не меня.

Как мне кажется, если будем успешно выступать, то сможем забрать у «Зенита» чемпионство в этом сезоне», – сказал форвард «Локомотива».

По итогам прошлого сезона Мир РПЛ «Локомотив» занял 8-е место в таблице, набрав 45 очков в 30 играх. Вчера в 1-м туре нового сезона «Локо» сыграл 2:2 с «Рубином».

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6 комментариев

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grom55
Тонкая мысль, офигенно!!!
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Саша Федотов
Так то кто угодно может забрать чемпионство, если будет выступать успешно
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Dark.Babysitter
Если да кабы, то Зенит бы уже раз 5 ЛЧ выиграл
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леннорыч-абрамович
Если будет выступать успешнее Зенита!
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igls54
После 2:2 с Рубином звучит особенно актуально
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heathen
"если будешь пить много спиртного,, то будешь пьян" Изидор (с)
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