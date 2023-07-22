Гендиректор «Рубина»: «Задача – вернуться в топ России. О борьбе только за сохранение места речи нет»

Теги Рубин премьер-лига Россия Александр Айбатов Матч ТВ Футбол

Гендиректор «Рубина» заявил о задаче вернуться на ведущие позиции в российском футболе.

Команда тренера Рашида Рахимова сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2) в первом туре Мир РПЛ.

– Думаю, всем болельщикам понравилась игра. Достойный матч.

Упускать победу всегда обидно, но для нас это дебютная игра после возвращения. Самое главное – она дала уверенность, что у нас боеспособная команда.

– Какая цель на сезон?

– Показать, что мы не просто вернулись, а вернулись с серьезными намерениями.

– Место в первой восьмерке или избежать стыков?

– Вы сегодня матч смотрели? (улыбается) Не буду озвучивать сейчас конкретные цели, но о борьбе только за сохранение места в РПЛ речи не идет.

У нас есть глобальная задача – вернуться в топ России, – сказал Александр Айбатов.

3 комментария

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Slavnov
Мне понравился рубин,играет и дает играть,молодой парень,слева хорош,данные отличные,техника,скорость,пас есть,рубин обязан быть в вышке
+6
0
+6
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Evergreen
Не ожидал такой активной игры от Рубина сегодня, приятно удивлен. Удачи
+5
-1
+4
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леннорыч-абрамович
Ну всё, со всех сторон Спартак обложили претенденты на чемпионство
0
0
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