Ильзат Ахметов: «Религия – одна из основ моей жизни, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что имеешь»
Ильзат Ахметов высказался о религии.
– Какая главная проблема Кыргызстана?
– Наверное, коррупция.
– А наркотики и алкоголь?
– Эти вредные привычки есть везде. Слава Богу, у нас много молодежи сейчас встает на путь религии и избавляется от этих привычек. Религия у нас процветает, и многие идут именно по этому пути.
– Что вообще для тебя значит быть мусульманином?
– Религия – одна из основ моей жизни. Религия – это все, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него.
Надо всегда благодарить его за все, что ты имеешь. Коран – основа каждого мусульманина, которой он придерживается и следует.
– Паломничество в Мекку – мечта?
– Малое паломничество я уже совершал, полгода назад. Большое паломничество, Хадж, – один из столпов Ислама, обязанность каждого мусульманина.
Но туда не каждый может попасть. На каждую страну дается определенная квота. Иншааллах у меня получится его совершить. Хотелось бы как можно скорее.
– Ты организовывал ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана – Sports.ru) в одном из московских кафе, занимался благотворительностью в Казани. Откуда такое рвение к добрым делам?
– Ифтар в Москве мне, кстати, помог организовать Мурад Латипов. А отвечая на твой вопрос – религия и воспитание.
Каждый, у кого есть возможность, обязан помогать нуждающимся. Стараюсь это делать. Мне это приносит удовольствие; я радуюсь, когда помогаю другим.
Всевышний через нас помогает людям, которые нуждаются. Но мне не хочется, чтобы это было напоказ. Не придаю огласке свои добрые дела, – сказал полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов.
Жить надо ради себя, близких, детей, а не...
а слова коверкать вас религия учит?
Религия и так уже отодвинула развитие человечества на сотни лет назад.Когда уже это осознают те миллиарды «верующих»?Сколько ещё столетий нужно будет людям, чтобы искоренить это мракобесие?
Нинада тут про Америку - ой, она накачала мулл деньгами, чтобы они накачали своими речами каких-то дураков, но мы-то не такие. Не равняю всех, но вот из-за децентрализации ислама и наличествуют подобные проблемы.
про старых пользователей
ты сам первый набежал, начал коверкать слова, скорее всего специально
и получил заслуженную оценку своему комментарию
вопросы ещё есть?
по минусам это хорошо видно
А ту́шат пожар "пожарные".