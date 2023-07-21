Ильзат Ахметов: «Религия – одна из основ моей жизни, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что имеешь»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Краснодар Мурад Латипов Ильзат Ахметов религия Футбол

Ильзат Ахметов высказался о религии.

– Какая главная проблема Кыргызстана?

– Наверное, коррупция.

– А наркотики и алкоголь?

– Эти вредные привычки есть везде. Слава Богу, у нас много молодежи сейчас встает на путь религии и избавляется от этих привычек. Религия у нас процветает, и многие идут именно по этому пути.

– Что вообще для тебя значит быть мусульманином?

– Религия – одна из основ моей жизни. Религия – это все, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него.

Надо всегда благодарить его за все, что ты имеешь. Коран – основа каждого мусульманина, которой он придерживается и следует.

– Паломничество в Мекку – мечта?

– Малое паломничество я уже совершал, полгода назад. Большое паломничество, Хадж, – один из столпов Ислама, обязанность каждого мусульманина.

Но туда не каждый может попасть. На каждую страну дается определенная квота. Иншааллах у меня получится его совершить. Хотелось бы как можно скорее.

– Ты организовывал ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана – Sports.ru) в одном из московских кафе, занимался благотворительностью в Казани. Откуда такое рвение к добрым делам?

– Ифтар в Москве мне, кстати, помог организовать Мурад Латипов. А отвечая на твой вопрос – религия и воспитание.

Каждый, у кого есть возможность, обязан помогать нуждающимся. Стараюсь это делать. Мне это приносит удовольствие; я радуюсь, когда помогаю другим.

Всевышний через нас помогает людям, которые нуждаются. Но мне не хочется, чтобы это было напоказ. Не придаю огласке свои добрые дела, – сказал полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов.

95 комментариев

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Hola Hola
Каждый волен верить во что угодно и жить ради чего угодно. Главное, на других не кидаться, если они верят не в то, что ты.
+116
-5
+111
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Ответ Hola Hola
Каждый волен верить во что угодно и жить ради чего угодно. Главное, на других не кидаться, если они верят не в то, что ты.
И не взрываться
+100
-13
+87
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Pavel Tyazhev
А обязательно быть религиозным, чтобы быть добрым, сосрадающим и просто хорошим человеком? Или можно, ну не знаю, просто по соображениям совести быть таким?
+63
-5
+58
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я извиняюсь, но жить ради Всевышнего/Бога/ Аматерасу/Будды и так далее - это полный бред. Выполнять религиозные обряды - ладно, кое-как, следовать религиозным нормам, многие из которых являются нормами морали - пускай, но жить ради...
Жить надо ради себя, близких, детей, а не...
+33
-6
+27
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Николай Иванов
Как говорил один картавый - религия опиум для народа.Для раболепства нужна в основном ,бог терпел и нам велел и т.д.
+22
-5
+17
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Roman Araslanov
Перспективная ветка
+15
-2
+13
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AXEL7
Ответ kaka10
Ждём в комментариях мнения воинствующих атеистов о том как правильно жить
Ждем в комментариях мнения воинствующих мракобесов о том, как правильно жить
+19
-7
+12
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Roja
Ответ Owen_the_Simple
Уххх...Сейчас мамкины аметисты тебе все лодыжки искусают от гнева.
первее вы набежали
а слова коверкать вас религия учит?
+15
-3
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S Works Tarmac SL7
По статистике, чем религиозней в целом государство, тем ниже там уровень свободы и жизни в целом.
Религия и так уже отодвинула развитие человечества на сотни лет назад.Когда уже это осознают те миллиарды «верующих»?Сколько ещё столетий нужно будет людям, чтобы искоренить это мракобесие?
+18
-6
+12
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serber23
Ответ Николай Иванов
Как говорил один картавый - религия опиум для народа.Для раболепства нужна в основном ,бог терпел и нам велел и т.д.
Гуф так не говорил, не выдумывай
+13
-2
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Осоавиахим
Ответ kaka10
Ждём в комментариях мнения воинствующих атеистов о том как правильно жить
А агностиков ждете?
+6
0
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Ты наверное сильно удивишься, но взрывается и устраивать теракты это западная манера которую впервые использовали совершенно не верующие люди для политических игр, а потом Америка накачала арабский мир бабками и выполняла свои цели спонсируя теракты, ни один теракт не связан с религией или господом, все теракты политически подкрепленны и за ними стоят организации
Люди, которые взрывались, были тесно связаны с религией.
Нинада тут про Америку - ой, она накачала мулл деньгами, чтобы они накачали своими речами каких-то дураков, но мы-то не такие. Не равняю всех, но вот из-за децентрализации ислама и наличествуют подобные проблемы.
+6
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Cearvm
Ответ Owen_the_Simple
Уххх...Сейчас мамкины аметисты тебе все лодыжки искусают от гнева.
И справедливо. Заметь, он мог сказать "я должен жить ради...", но он сказал "мы должны жить ради...". Это посягательство на других людей. Раз иронизируешь, будешь делать то, что придет в голову 25-летнему пацану?) В нашей стране свобода вероисповеданий.
+6
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Ничего Смешного
Опиум для народа
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Денис Давыдов
религия дело личное, дискуссионное, плохо когда ее навязывают. а против личной веры ничего не имею, хоть Иисус, хоть Аллах, хоть Бафомет, хоть Ктулху, хоть летающий макаронный монстр)
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Beloded2007
Там в центре Москвы встреча по этому поводу
+4
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Isshin88
Ответ Pavel Tyazhev
А обязательно быть религиозным, чтобы быть добрым, сосрадающим и просто хорошим человеком? Или можно, ну не знаю, просто по соображениям совести быть таким?
Самое смешное, что как раз самыми озлобленными людьми оказываются верующие. При чём не важно какой религии.
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Abdul Aziz
с чего это? Благодарить надо себя ибо только ты самправляешь своей жизнью.
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Ответ Stanny Goatbull
Даст Бог зайку, даст и лужайку!1)
Знаю одну такую с лужайками, бывшая коллега: пятерых родила, трое заражены ВИЧ от матери, четверых у матери забрали в детдом. Скребёт деньги на питание младшему, поскольку почти всё сразу улетает на алименты по тем четверым, и то в долгах, как в шелках. Но "Бог дал". Вот чот и обыдно, да, если Бог есть, то предъявите ему претензию от меня в молитве, что он не тем даёт, кто может нормальных детей его вырастить.
+4
-1
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Николай Иванов
Как говорил один картавый - религия опиум для народа.Для раболепства нужна в основном ,бог терпел и нам велел и т.д.
Это Маркс говорил, да и в смысле, что помогает унять боль
+4
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Roja
Ответ Owen_the_Simple
Что "это"? И как это доказывают минусы? Попробуйте закончить одну мысль прежде, чем начинать следующую.
это - про что ты сам же писал
про старых пользователей
ты сам первый набежал, начал коверкать слова, скорее всего специально
и получил заслуженную оценку своему комментарию
вопросы ещё есть?
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Bartez1986
Помогать нуждающимся - это правильно. Благодарить за всё кого-то, кто где-то там вообще непонятно где, и есть ли он - странно
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Pavel Tyazhev
Ответ Хан Сахан
Странная агрессия Никто никого не должен ни к чему принуждать и склонять. Свобода выбора - это основополагающее, хочу верю, хочу нет.
Насколько мне известно, в некоторых исламских странах быть атеистом - не законно, и даже чревато более серьезными последствиями, чем штраф или тюрьма.
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Roja
Ответ Owen_the_Simple
Кто "вы"? Старые пользователи спортсе, которые знают, что происходит каждый раз на ветках о религии?
не, к тебе это не относится
по минусам это хорошо видно
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mike I.
Ответ justbored
Вызывайте пожарных, пока ветка не заполыхала ))
"Пожарники" - это те, кто вызывают пожар.
А ту́шат пожар "пожарные".
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