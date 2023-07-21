Ильзат Ахметов: «Религия – одна из основ моей жизни, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него. Надо всегда благодарить его за все, что имеешь»

Ильзат Ахметов высказался о религии.

– Какая главная проблема Кыргызстана?

– Наверное, коррупция.

– А наркотики и алкоголь?

– Эти вредные привычки есть везде. Слава Богу, у нас много молодежи сейчас встает на путь религии и избавляется от этих привычек. Религия у нас процветает, и многие идут именно по этому пути.

– Что вообще для тебя значит быть мусульманином?

– Религия – одна из основ моей жизни. Религия – это все, мы должны жить ради Всевышнего и уповать на него.

Надо всегда благодарить его за все, что ты имеешь. Коран – основа каждого мусульманина, которой он придерживается и следует.

– Паломничество в Мекку – мечта?

– Малое паломничество я уже совершал, полгода назад. Большое паломничество, Хадж, – один из столпов Ислама, обязанность каждого мусульманина.

Но туда не каждый может попасть. На каждую страну дается определенная квота. Иншааллах у меня получится его совершить. Хотелось бы как можно скорее.

– Ты организовывал ифтар (вечерний прием пищи у мусульман во время Рамадана – Sports.ru) в одном из московских кафе, занимался благотворительностью в Казани. Откуда такое рвение к добрым делам?

– Ифтар в Москве мне, кстати, помог организовать Мурад Латипов. А отвечая на твой вопрос – религия и воспитание.

Каждый, у кого есть возможность, обязан помогать нуждающимся. Стараюсь это делать. Мне это приносит удовольствие; я радуюсь, когда помогаю другим.

Всевышний через нас помогает людям, которые нуждаются. Но мне не хочется, чтобы это было напоказ. Не придаю огласке свои добрые дела, – сказал полузащитник « » и сборной России Ильзат Ахметов.