В Австралии и Новой Зеландии 20 июля стартовал девятый Чемпионат мира по футболу среди женщин. Впервые в нем будут принимать участие 32 сборные, ранее два чемпионата подряд их было 24. Также впервые первенство пройдет в двух странах, причем нужно учесть, что в южном полушарии сейчас середина января. Матчи команд пройдут в девяти городах на десяти стадионах. Финал состоится 20 августа в 13:00 по московскому времени на стадионе «Австралия» в Сиднее. Как обычно, накануне чемпионата есть множество прогнозов относительно победителя. Рассмотрим шансы тех, кто окажется ближе всех к успеху.

Фавориты

Прежде всего это сборная США, у которой по-прежнему в строю лидеры. В турнире принимают участие и Меган Рапино, и Алекс Морган, и другие чемпионки мира. Американская команда из девяти чемпионатов выиграла четыре, она победительница двух последних турниров. Ни разу за все время проведения первенств сборная США не опускалась ниже третьего места. В рейтинге ФИФА звездно-полосатые ни разу не опускались ниже второй позиции. Американки играют в группе Е, где сопротивление им могут оказать лишь сборная Нидерландов. Команды Португалии и Вьетнама им не соперницы.

Команда Германии очень сильно выступала в первое десятилетие нового века. Именно тогда немки выиграли два чемпионата, причем первое золото завоевали в 2003 году в США. Еще один раз сборная Германии выигрывала серебряные медали и дважды выходила в полуфинал. Самая сильная команда в Европе должна уверенно выходить из группы H, где ее соперниками станут команды Марокко, Колумбии и Южной Кореи.

Претенденты

Хорошие шансы есть у команд Швеции, Англии, Франции, Нидерландов. Первые две команды выходили в четверку лучших за все время проведения чемпионатов мира и сейчас привезли сильные составы. К тому же сборная Англии является действующим чемпионом Европы. В прошлом году у себя дома они в финале выиграли у сборной Германии, восьмикратных чемпионок континента. Француженки пока ничем не отличились на мировых первенствах, но на чемпионате Европы сборная Франции играла в полуфинале. Сборная Нидерландов четыре года назад играла в финале Чемпионата мира во Франции.

К темным лошадкам или к предполагаемым возмутителям спокойствия можно отнести сборные Испании, Бразилии и Японии. В женском футбольном хозяйстве Испании решили пойти по пути мужчин и создать систему сборных, начиная с юношеского возраста, которая должна дать плоды в ближайшее время. Бразильянки дважды входили в тройку лучших на чемпионатах, но не более. Больше шансов на сенсацию у японок, в 2011 году они становились чемпионками мира, а в 2015 году играли в финале. Могут преподнести сюрприз и хозяйки чемпионата, сборная Австралии. В последние годы команда прогрессирует и в рейтинге ФИФА вошла в десятку лучших команд.

Женский футбол во многом непредсказуем, но представить, чтобы какая-то из не упомянутых нами команд станет автором сенсации довольно сложно. До стадии четвертьфинала вполне могут добраться команды Канады, Китая или Дании, но это их потолок. Явными аутсайдерами будут сборные африканских стран, вряд ли какая-либо из них сможет выйти из группы. В любом случае, главный вопрос — кто сможет бросить вызов сборной США.